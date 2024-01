Dal Milan alla Roma, opzione sempre più concreta: prossimi giorni decisivi

Dal Milan alla Roma: un tiro mancino da parte del club giallorosso che può ingaggiare e portare a Trigoria un simbolo rossonero

Ultima settimana di mercato, con le squadre che affannosamente cercano di chiudere operazioni utili a completare le rose. Il tempo è quasi scaduto per i club italiani ed europei e chi deve coprire falle più o meno grandi tenta ormai le mosse della disperazione.

I più attivi sono quei club che naturalmente hanno deluso nella prima parte di stagione ma anche quelle società che hanno dato vita a vere e proprie rivoluzioni tecniche. Il riferimento è al Napoli che ha cambiato allenatore lo scorso mese di novembre ma anche la Roma, con i Friedkin che hanno esonerato un po’ a sorpresa José Mourinho.

La squadra è stata affidata a Daniele De Rossi, traghettatore almeno fino a giugno. Ed il neo allenatore giallorosso ha subito modificato il sistema di gioco, passando alla difesa a quattro. Sono quindi cambiate anche le esigenze della rosa giallorossa, con la dirigenza che deve quindi provare ad accontentare i diktat del nuovo allenatore.

Roma, può arrivare un ex Milan: i dettagli dell’affare

In casa Roma, però, l’aspetto tecnico della squadra non è il solo fondamentale al momento. Ed in una sorta di sfida infinita, non solo sul campo ma anche nei saloni del mercato, il Milan può presto subire un nuovo tiro mancino, stavolta dai giallorossi. Sistemata la casella della guida tecnica, la proprietà deve ora occuparsi del direttore sportivo.

A partire dal mese di febbraio, infatti, Tiago Pinto lascerà i giallorossi. La Roma dovrà quindi intervenire per tappare questa falla in seno alla dirigenza e sta guardando proprio ad un ex Milan. Stando a quanto afferma il Corriere dello Sport, infatti, nel mirino dei giallorossi è finito Frederic Massara, l’ex direttore sportivo del Milan.

Dopo l’esperienza in rossonero, Massara attualmente è libero. Già nei mesi scorsi era stato accostato al Napoli prima che il club azzurro ingaggiasse Meluso. Ora Massara potrebbe finire alla Roma e per lui sarebbe un ritorno a Trigoria dopo l’esperienza in giallorosso con Walter Sabatini.

Ed in estate alla corte giallorossa potrebbe arrivare anche Stefano Pioli; nelle ultime ore è infatti circolato con insistenza questo rumors, con l’allenatore parmigiano che in caso di addio al Milan potrebbe accasarsi proprio a Trigoria. Evidentemente a Roma apprezzano eccome il lavoro svolto a Milanello da dirigenti e guida tecnica.