Il Milan fa spesa in Premier League: tre parametri zero nel mirino

Tre calciatori che giocano in Premier League destinati a svincolarsi a parametro zero sono finiti nelle mire del Milan per giugno.

In attesa di capire se il mercato di gennaio regalerà al Milan qualche innesto finale, come richiesto da mister Pioli già da tempo, il club rossonero è già al lavoro per rinforzare in maniera concreta la rosa in vista della prossima stagione.

Uno dei modus operandi della dirigenza attuale è quello di anticiparsi il lavoro e cominciare a sondare il terreno già oggi per l’estate 2024. Uno degli ambiti in cui cercare di attingere, viste le tante occasioni che si presentano ogni anno, è il mercato dei cosiddetti parametri zero, quei calciatori in scadenza di contratto e ormai convinti a non rinnovare per cambiare aria autonomamente.

La Premier League può regalare in tal senso diverse occasioni, sempre in vista della stagione che verrà. Sono diversi i calciatori, anche piuttosto giovani, pronti a svincolarsi ed a rappresentare occasioni irripetibili per i club internazionali. Basti pensare che Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno già messo nel mirino ben tre calciatori in scadenza.

Tre difensori in scadenza, il Milan sonda il terreno

Come scrive quest’oggi Tuttosport, il Milan ha gli occhi puntati verso la Premier. Il campionato inglese è sicuramente ad oggi il miglior torneo continentale per livello tecnico e per modo di giocare, dunque non mancano i calciatori di talento a cui poter attingere.

Tre i difensori che il Milan sta seguendo e che possono arrivare a costo zero, vista la scadenza ormai prossima dei rispettivi contratti, tutti al 30 giugno. I primi due sono centrali puri, anche piuttosto giovani ed in rampa di lancio: al Milan piace da tempo Lloyd Kelly, stopper del Bournemouth di piede mancino, giocatore molto abile sul gioco aereo ma anche in fase di impostazione.

Da svincolato potrebbe arrivare pure un altro inglese, di cui si sta cominciando a parlare molto bene: Tosin Adarabioyo, inglese con origini nigeriane del Fulham. Calciatore simile a Tomori per caratteristiche, avrebbe fatto scattare l’interesse degli scout del Milan nelle ultime settimane, tanto da essere seguito da vicino.

A questi due centrali si aggiunge anche un terzino sinistro, altro ruolo dove il Milan è carente. Occhi su Luke Thomas, laterale mancino del Leicester, appena rientrato dal prestito allo Sheffield. Calciatore di prospettiva (classe 2001), che potrebbe tornare molto utile come vice-Theo Hernandez. Unica controindicazione: tutti e tre i suddetti obiettivi hanno il passaporto britannico, dunque extracomunitario.