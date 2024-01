Il Milan non è più un’opzione: vola in Inghilterra

Il Milan perde un obiettivo di mercato: il calciatore è pronto a volare in Premier League, Moncada e Furlani virano su altre opzioni

Il gol del momentaneo 2-2 che ha poi aperto alla rete nel finale di Okafor ed al successo del Milan contro l’Udinese. Quattro gol nelle ultime gare per Luka Jovic che sta diventando un panchinaro di extralusso. Il bomber serbo ha una media di una rete ogni 114′ e sta iniziando ad essere decisivo nell’economia della squadra rossonera.

Eppure la dirigenza del Milan continua a lavorare sul mercato per quanto riguarda l’attacco. Serve un vice Giroud, un centravanti di sicuro affidamento in grado di potersi alternare con grande efficacia al bomber francese che a 37 anni compiuti non può certo giocarle tutte.

Nella prossima stagione, come se non bastasse, potrebbe esserci una mini rivoluzione nel reparto offensivo, con coinvolgimento anche del bomber transalpino. Da qui le grandi manovre di Moncada e Furlani alla ricerca di un profilo sia per il presente che per il futuro.

Tra i tanti calciatori seguiti c’era sicuramente Brian Brobbey, attaccante dell’Ajax. Ben 11 reti e quattro assist in 17 gare di Eredivisie, il centravanti nelle prime otto gare di Europa League ha timbrato il cartellino in tre occasioni.

Il Milan rischia la doppia beffa

Nazionale olandese di appena 21 anni, un prospetto interessante sia per il presente che per il futuro, Brian Brobbey è stato a lungo nel mirino di Moncada. Un profilo seguito per diverse settimane poi uscito fuori dai radar rossoneri. E così ora sembra il Manchester United il club più vicino a poterlo ingaggiare.

Non in questa sessione invernale, però; il giovane attaccante, infatti, dovrebbe restare ad Amsterdam almeno fino al termine di questa stagione per poi eventualmente volare in Premier League, con la trattativa destinata a prendere corpo in estate.

I Red Devils, peraltro, seguono anche un altro obiettivo del Milan: si tratta di Joshua Zirkzee, centravanti del Bologna ed autentica rivelazione di questo campionato. Classe 2001, sette reti in 19 presenze in campionato, il bomber olandese è seguito ormai dai top club di mezza Europa, Milan compreso. Lo United potrebbe dare l’assalto al giocatore in estate sfruttando una maggiore liquidità economica rispetto ai rossoneri. Il Bologna, d’altronde, valuta il suo gioiello circa 40 milioni di euro, una cifra davvero importante.