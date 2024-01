Insulti razzisti a Maignan: altri quattro tifosi individuati

Proseguono le indagini dopo quanto accaduto sabato sera nel corso di Udinese-Milan: individuati altri tifosi che avrebbero insultato Mike Maignan

Non si fermano le indagini relative agli insulti razzisti ricevuti da Mike Maignan nel corso del match contro l’Udinese di sabato sera.

Il portiere francese, che si è sentito costretto a lasciare il terreno di gioco, è stato vittima di beceri cori e urla da parte dei alcuni tifosi bianconeri. Al rientro in campo, dopo la sospensione, i fischi continui da parte di un intero stadio hanno di fatto condannato l’Udinese ad un turno a porte chiuse.

Insulti a Maignan, daspo per 4 tifosi

Nel frattempo, La Polizia sta indagando per individuare chi ha insultato Maignan. Stando a quanto scrive Gazzetta.it, ci sono 4 nuovi tifosi identificati: si tratta di due uomini e di una donna, di 45, 32 e 34 anni della provincia di Udine, oltre ad un uomo di 42 anni.

Tutti – si legge – sono stati deferiti in in stato di libertĂ alla Procura che sta coordinando le attivitĂ di indagine. Per loro, il Questore Alfredo D’Agostino, ha emesso un Daspo di 5 anni, vale a dire la misura massima prevista, essendo dei soggetti non recidivi. L’Udinese – a sua volta – ha deciso di bandirli a vita dallo stadio.