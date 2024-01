Milan, attesa per Bennacer: la situazione verso il Bologna

Il centrocampista algerino ha dovuto dire addio alla Coppa d’Africa, ma le sue condizioni sono da valutare: il punto della situazione

Stefano Pioli è pronto a riabbracciare Ismaël Bennacer. L’avventura in Coppa d’Africa del centrocampista algerino è durata meno del previsto.

Un avventura davvero incolore per la nazionale allenata da Belmadi, incapace di vincere un match in un gruppo tutt’altro che complicato. Ieri l’eliminazione è arrivata per mano della Mauritania, capace di imporsi per 1 a 0, dopo una partita infinita, con undici mininuti di recupero.

L’Algeria ha così chiuso all’ultimo posto il girone D, vinto a sorpresa dall’Angola, davanti al Burkina Faso, squadre con le quali Mahrez e compagni avevano pareggiato. Si chiude anche peggio la Coppa d’Africa di Ismaël Bennacer sostituito all’ottantesimo di Algeria-Angola dopo una prova per nulla esaltante.

Le altre due partite, come è noto, il giocatore di Pioli è stato costretto a saltarle per alcuni problemi fisici. Problemi fisici che chiaramente hanno allarmato i tifosi del Milan, che hanno manifestato la propria rabbia sui social.

Bennacer d’altronde era reduce da un’importante operazione al ginocchio che gli aveva fatto saltare la prima parte di stagione: il centrocampista algerino si è così rivisto in campo per undici minuti in Milan-Frosinone del 2 dicembre. Un impiego graduale lo ha portato a giocare titolare sia contro la Salernitana che con il Sassuolo prima della partenza per la Coppa d’Africa.

Milan, attesa per Bennacer

Ora il rientro anticipato in Italia. Bennacer in linea teorica potrebbe essere a disposizione di Stefano Pioli per la delicata sfida contro il Bologna, in programma sabato prossimo a San Siro, ma andranno verificate le sue condizioni.

Dalle parti di via Aldo Rossi si respira serenità, tanto che il centrocampista non dovrebbe sottoporsi ad alcun esame. E’ chiaro che una volta che Ismael Bennacer varcherà i cancelli di Milanello saranno Stefano Pioli e il suo staff a valutarne le condizioni e a decidere il da farsi.

Contro il Bologna, il tecnico di Parma dovrebbe dunque affidarsi ancora a Yacine Adli, sempre più convincente nelle ultime gare. Il francese, che ha sostituito più che bene il compagno e amico, dovrebbe così affiancare Tiijani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek. Il ritorno di Bennacer è davvero importante, considerando che l’olandese così come Yunus Musah sono sotto diffida.