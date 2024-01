Milan, scippo al Bayern Monaco: Moncada stregato dal fenomeno 17enne

Una giovane promessa del calcio europeo è finita nel mirino del club rossonero: operazione non semplice.



Il reparto scouting del Milan sta monitorando tanti giovani talenti che in futuro potrebbero entrare a far parte del progetto. L’arrivo di Geoffrey Moncada è stato fondamentale per fare dei passi avanti in un settore di vitale importanza per ogni società calcistica.

Il club rossonero non ha ancora uno stadio di proprietà e pertanto ha un fatturato molto inferiore rispetto alle big d’Europa. Il lavoro degli scout per arrivare su calciatori non ancora affermati a prezzo contenuto è importantissimo. Su certi nomi non c’è la possibilità di competere e bisogna essere bravi a giocare di anticipo e a sfruttare le occasioni. La Serie A non ha i mezzi economici della Premier League o di squadre come Real Madrid, Barcellona, PSG e Bayern Monaco.

Milan, piace un talento tedesco: affare complicato

A proposito di Bayern Monaco, il Milan ha messo gli occhi su Adin Licina. Si tratta di un fantasista di 17 anni nato a Landshut, a un’ora da Monaco di Baviera, e in possesso anche del passaporto montenegrino. Ha scelto la nazionale tedesca. Gli piace partire da destra e rientrare sul suo piede preferito, il sinistro. Fisicamente è già messo abbastanza bene (è alto 1,80 metri), ma sono soprattutto le sue qualità tecniche a impressionare.

Secondo quanto spiegato da La Gazzetta dello Sport, il Milan è tra le diverse società europee che lo sta monitorando con attenzione. Ha un contratto che scade a giugno 2025 e pertanto il Bayern Monaco deve stare attento a non perderlo. Ha già il rimpianto di essersi fatto “scippare” Kenan Yildiz dalla Juventus e vuole evitare un’altra beffa. Il direttore sportivo Christoph Freund e il responsabile del settore giovanile Halil Altintop si sono già mossi per cercare di prolungare l’accordo contrattuale.

Licina è considerato un talento immenso, uno con il potenziale per diventare un futuro top player. Oltre al Milan, anche Barcellona, Real Madrid, Borussia Dortmund, Lipsia e squadre della Premier League sono molto attente alla sua situazione e sono pronte ad approfittarne se il Bayern Monaco non dovesse riuscire a rinnovargli il contratto. Lo racconta Mundo Deportivo, che esalta il giovane tedesco e conferma che il club bavarese si è attivato per blindarlo.

Licina nel campionato Under 19 ha realizzato 5 gol e 2 assist nelle 11 presenze stagionali. Sta giocando contro ragazzi più “vecchi” di lui, però regge tranquillamente il confronto. Ha giocato pure in Youth League, dove non ha timbrato il cartellino ma ha comunque mostrato le sue qualità. Va tenuto d’occhio.