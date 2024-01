“Non si muove a gennaio”: le parole dell’agente spiazzano il Milan

Il Milan sembra dover abbandonare definitivamente questa pista per la difesa. Il centrale non si muoverà nella sessione invernale.

Veramente tanti i profili di difensori centrali che il Milan ed i propri talent-scout hanno segnalato in queste settimane. Come è noto, il club rossonero ha intenzione di concludere la sessione di mercato invernale con l’innesto di un difensore, che possa sopperire alle tante assenze nel reparto.

Stefano Pioli è ancora in attesa di questo rinforzo, visto che il Milan vuole sondare bene il terreno per i vari obiettivi piuttosto che investire subito su un usato sicuro o su un acquisto temporaneo e non di prospettiva. L’identikit del centrale ideale è il seguente: giovane, di personalità, muscolarmente sano e dunque pronto all’uso.

Tra i tanti nomi fatti, il Milan ha sperato negli ultimi giorni di vedere riaprirsi una pista che porta alla Premier League. Un centrale difensivo di spessore e di qualità, già ben noto in Italia, che avrebbe tutte le caratteristiche ideali per dare una mano ai rossoneri fin da questa sessione di riparazione.

Niente ritorno in Serie A: l’Arsenal non lo molla

Il giocatore in questione è Jakub Kiwior, un nome ormai noto alle cronache di mercato del Milan e non solo. Il talentuoso difensore dell’Arsenal, classe 2000, è stato scoperto dallo Spezia e portato in Serie A quando ancora poco conosciuto. I rossoneri si erano già interessati a lui qualche anno fa, ma i Gunners hanno spazzato via la concorrenza con un’offerta da 25 milioni di euro.

Oggi però Kiwior gioca poco con la maglia dell’Arsenal, visto che è considerato solo un’alternativa per la panchina al tandem titolare Saliba-Gabriel. Il polacco non disdegnerebbe un ritorno in Italia, ma a spegnere ogni possibilità c’ha pensato il suo agente in persona.

Pawel Zimonczyk è intervenuto al canale televisivo polacco Kanal Sportowy, proprio per parlare del futuro del suo assistito: “Jakub è un giocatore dell’Arsenal e rimarrà tale. Non ho ricevuto nessun segnale su una sua possibile cessione, non credo proprio che si muoverà nel mercato di gennaio”.

Dunque Kiwior è destinato a restare a Londra almeno fino al termine della stagione. Il suo agente ha confermato che l’Arsenal conta ancora su di lui, nonostante il tecnico Arteta non lo consideri un titolare fisso. Ma sicuramente il Milan e le altre pretendenti dovranno mettersi l’anima in pace per gennaio.

La squadra di Pioli continua nella ricerca e nella valutazione di altri profili difensivi: restano vive le piste che portano a Brassier del Brest, a Chalobah del Chelsea e Nianzou del Siviglia, oltre all’ultimo nome uscito, quello di Lacroix del Wolfsburg.