Ritorno a sorpresa: il Milan congela il colpo in difesa

Notizia sorprendente che arriva da Milanello. Questo ritorno prima del previsto sembra bloccare al momento l’acquisto del difensore.

Da inizio gennaio la cantilena è sempre la stessa: il Milan prenderà un difensore centrale, di livello internazionale, per sopperire all’emergenza di centrali. La squadra di Stefano Pioli ha numericamente bisogno di un rinforzo in quel ruolo visti gli infortuni di alcuni titolarissimi.

Un acquisto non ancora formalizzato, quando manca ormai una settimana alla chiusura delle ostilità di mercato. Il motivo? I rossoneri non vogliono solo un tappabuchi temporaneo, bensì stanno vagliando le varie opzioni puntando su due parametri: spendere il meno possibile e reperire un difensore che sia utile anche in futuro.

Le ultime news che arrivano da Milanello, riportate stamane dalla Gazzetta dello Sport, portano una grossa novità. Il Milan avrebbe deciso in queste ore di ‘congelare‘ l’acquisto di un difensore. Una bella sorpresa, tenendo presente che mister Pioli in conferenza stampa ha più volte ribadito come i rossoneri avrebbero quasi sicuramente concluso la sessione invernale con un innesto in quel reparto.

L’infermeria comincia a svuotarsi: Milan non più in emergenza?

L’esigenza relativa al difensore centrale potrebbe non essere così assoluta come si pensava. Va ricordato che il Milan ha già riportato a casa Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal e dunque in qualche modo coperto qualche falla con il classe ’99. Inoltre arrivano buone notizie dall’infermeria.

Il centrale Malick Thiaw, attualmente ancora ai box per un infortunio serio muscolare, starebbe accelerando per il rientro. Meno lunghi del previsto i tempi di recupero dello stopper tedesco, che secondo le ultime indiscrezioni potrà rientrare in campo tra circa 20 giorni.

Thiaw potrebbe essere dunque abile ed arruolabile per la metà di febbraio, magari già in tempo per la doppia sfida di Europa League contro il Rennes. Un’ottima notizia per Pioli, che considera l’ex Schalke un titolarissimo del suo schieramento. Il recupero rapido di Thiaw permetterà al Milan di mettere in stand-by l’acquisto di un difensore: ora la decisione va presa dallo staff tecnico e dirigenziale, ovvero se prendere comunque un centrale in più o pazientare un altro paio di settimane arrangiandosi con Gabbia, Kjaer e Theo Hernandez adattato al centro.

Pochi giorni dopo il recupero previsto di Thiaw, anche gli altri infortunati di lusso, ovvero Tomori e Kalulu, dovrebbero tornare a lavorare sul campo. Anche se non c’è ancora un calendario preciso per il rientro di questi ultimi due.