Stadio Milan, arriva la firma: accordo preliminare, i dettagli

Novità importante per lo stadio del Milan che sorgerà a San Donato Milanese: primo accordo formale ufficializzato per l’impianto.

Uno dei progetti su cui si sta spendendo maggiormente Gerry Cardinale in persona è quello dello stadio di proprietà del Milan. Il nuovo patron rossonero, fin da quando è sbarcato in Italia, ha deciso di spingere in maniera concreta sulla costruzione di un impianto tutto fatto per il Milan.

RedBird Capital ha percepito le potenzialità del club e del marchio rossonero, ma senza uno stadio moderno e funzionale, in linea con i migliori club europei, non si possono fare passi in avanti. Per questo dopo i sondaggi dentro al comune di Milano, si è scelto di puntare su una zona esterna alla circonvallazione.

Passi in avanti importanti per lo stadio a San Donato Milanese, comune a sud di Milano che ha dato già l’ok per la costruzione dello stadio. L’area individuata è quella di San Francesco, dove sorge uno spazio strategicamente ideale ed attualmente privo di costruzioni, di proprietà della società Sportlifecity.

Intesa preliminare per lo stadio: cosa succede ora

Le novità in tal senso arrivano dal quotidiano locale Il Cittadino. Nella giornata di lunedì il Milan ha firmato un primo accordo formale proprio con Sportlifecity per la gestione e lo sviluppo dei terreni di San Donato. Un’intesa preliminare tra società private che delinea la cessione del pacchetto di permessi urbanistici nella zona in considerazione.

L’operazione originariamente predisposta nell’area San Francesco, promessa da Cassinari&Partners, prevedeva una cittadella dello sport da circa 150 milioni di euro. Progetto destinato ad essere accantonato, fin da quando Cardinale ha messo gli occhi sui 300 mila metri quadrati del terreno.

La suddetta firma, non ancora ufficializzata dalle due parti in causa, non rappresenta però una vera e propria conclusione delle trattative. La strada per l’ok definitivo allo stadio e la posa della prima pietra è ancora lunga, visto che il Milan dovrà lavorare alla variante urbanistica con il sindaco Francesco Squeri, in attesa del parere dell’esecutivo di San Donato.

Squeri ha sempre dato piena disponibilità al dialogo con il Milan e che gli altri stakeholders per il progetto stadio, facendo intendere come la riqualificazione dell’area San Francesco potrebbe essere un bene per il comune e per la viabilità stradale. Filtra ottimismo per la scelta del Milan, che ha sperato fino a qualche mese fa in una riapertura dell’opzione “Nuovo San Siro“, ma ha preferito poi virare sullo stadio a San Donato.