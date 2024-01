Un altro americano al Milan: colpo in difesa a sorpresa

Il Milan continua a lavorare in ottica futura sul mercato: in rossonero dopo Musah e Pulisic può arrivare un altro nazionale statunitense

Acquistare un difensore per Stefano Pioli e completare il reparto. La priorità assoluta in casa Milan è questa, ciò nonostante i rossoneri lavorano anche e soprattutto per il futuro. I dirigenti di via Aldo Rossi puntano a rinforzare la squadra puntando su giovani di talento che possano garantire un rendimento certo ma anche plusvalenze future.

Mirino puntato sulla Bundesliga, perché nel Borussia Monchengladbach c’è un profilo molto interessante, almeno secondo gli scout rossoneri. Ci riferiamo a Joe Scally, nazionale statunitense come la proprietà del club; il giovane talento d’Oltreoceano era già stato annotato in passato sul taccuino degli uomini mercato rossoneri e nei prossimi mesi sarà valutato ulteriormente.

L’obiettivo è infatti andare all’assalto del giovane talento in estate se ovviamente i resoconti sul suo profilo saranno positivi. Il calciatore statunitense si gioca quindi la grande possibilità di poter arrivare in Serie A nella prossima stagione, andando così ad infoltire la pattuglia di calciatori Made in Usa in casa Milan dopo Musah e Pulisic. Di certo proprio i connazionali poterbbero avere un ruolo fondamentale nella trattativa, con un processo di ambientamento che risulterebbe sicuramente più veloce che altrove.

Chi è Scally, ruolo e caratteristiche

Joe Scally, classe 2002, è un terzino destro che, all’occorrenza, può giocare anche più alto, a centrocampo, sulla corsia. Un calciatore duttile, già nel giro della nazionale statunitense, che in caso di necessità si può adattare anche sulla corsia sinistra. Di certo una bella notizia per Stefano Pioli che in più di un’occasione, costretto dall’emergenza, ha puntato sul giovane Jimenez o su Florenzi dirottato sull’out mancino. Scally di certo potrebbe insidiare la titolarità di Davide Calabria e regalare più opzioni anche al tecnico, proprio quelle mancate in questi primi mesi di campionato.

Forte e ben strutturato fisicamente, 184 centimetri di altezza, Scally ha fin qui disputato 18 gare in Bundesliga con 1.341′ all’attivo, conditi anche da un gol ed un assist. Tre, invece, le presenze nella DFB Pokal. Ha un contratto fino al 2027 rinnovato la scorsa stagione. In Nazionale, invece, sono otto le presenze collezionate con la maglia degli Stati Uniti. Arrivato dal New York Fc nel gennaio del 2021, il suo valore di mercato è di circa 15 milioni di euro.