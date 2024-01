Chukwueze vuole vincere la Coppa d’Africa: “Non posso sprencare il tempo del mio Milan”

Samuel Chukwueze ha rilasciato una bella intervista dalla Costa d’Avorio, Paese in cui sta disputando la Coppa d’Africa con la sua Nigeria. Tanto Milan nelle sue parole.

Samuel Chukwueze ha lasciato il Milan agli inizi di gennaio per disputare la Coppa d’Africa in Costa d’Avorio. Con la sua Nigeria, insieme agli altri ‘italiani’ Osimhen e Lookman, è ancora in corsa per la vittoria del trofeo continentale. Al contrario di Ismael Bennacer, già di ritorno dall’Africa dopo l’eliminazione ai gironi della sua Algeria. Il ritorno di Isma a Milanello fa certamente piacere a Pioli e al club tutto, ma c’è un certo dispiacere per le sua insoddisfazione personale.

Toccherà dunque al solo Chukwueze, per quanto riguarda il Milan, lottare per arrivare sino in fondo. D’altronde, la Nigeria è una delle assolute favorite alla vittoria, anche se ha passato da seconda il girone (a pari punti della Guinea Equatoriale). La Nazionale nigeriana è attesa sabato dal Camerun in un caldissimo ottavo di finale. Servirà coraggio e qualità alla squadra di Chukwueze per passare il turno, ma lui ci crede eccome.

Nella sua recente intervista si è detto assolutamente intenzionato a vincere la Coppa d’Africa.

Chukwueze: “Al Milan c’è un po’ di pressione ma…”

Samuel Chukwueze sta mancando indubbiamente al Milan e a Stefano Pioli, e se andrà fino in fondo in Coppa d’Africa la squadra rossonera dovrà fare a meno di lui per ancora qualche settimana. Niente di buono per il Diavolo, che ha bisogno del suo ricambio sulla destra, ma contemporaneamente non si può che fare il tifo per lui nella competizione prestigiosa. Chuku, intanto, ha rilasciato un’intervista per il media ASN Sports Tv, dove ha parlato di Milan.

L’ex Villareal ha innanzitutto affrontato il paragone tra la Liga spagnola e la Serie A. Gli è stato chiesto se ha un preferenza, lui ha così risposto: “Dipende, direi entrambi, in Spagna si fa tutto più con il pallone. In Italia invece è tutto più fisico, è una questione d’adattamento. Per me è una nuova sfida, ora ne so un po’ di più ma penso di dover continuare a lavorare tanto per adattarmi in Italia”.

Samuel ha poi parlato del Milan. Parole al miele le sue sul club rossonero: “Quando nel Museo ho visto le 7 Champions League, i Palloni d’Oro… è stata una sensazione fantastica perché il Milan è uno dei club più grandi al mondo, dove hanno giocato Van Basten, Kakà, Sheva… Quindi c’è un po’ di pressione, ma per me è un sogno diventato realtà”.

Infine, focus sulla Coppa d’Africa. Ma nel farlo, Chukwueze ha fatto ben capire quanto tiene al Milan e alla sua causa:

“Non posso lasciare il Milan per venire qui senza vincere questo trofeo. Ne ho davvero bisogno. Voglio rendere orgoglioso il mio Paese, quindi non posso venir qui a sprecare il tempo del mio club per nulla. Devo lottare e vincere”.