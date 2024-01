Dal Milan al Real: Vincius lo porta a Madrid

Vinicius porta al real Madrid un ex Milan: l’attaccante brasiliano “consiglia” Florentino Pérez su un colpo da novanta

Vinicius Jr. non è più una meteora, anzi. L’esterno brasiliano è ormai un punto fermo del Real Madrid, il perfetto erede di Cristiano Ronaldo come sottolineato anche dalla maglia numero 7 che indossa in questa stagione. Il brasiliano, stella della sua nazionale, è di cero uno dei migliori al mondo nel suo ruolo – se non il più forte – e ad ogni partita sa decisamente come essere decisivo.

Basta chiedere al Barcellona per ulteriori informazioni; i catalani sono stati demoliti nella finale di Supercoppa da una sua tripletta. Cinque reti in 12 gare di Liga, 10 in 18 totali per il brasiliano che ha una valutazione di oltre 100 milioni di euro.

Ancelotti ha saputo esaltare al meglio le qualità dell’esterno verdeoro – ora in posizione più accentrata – e Vinicius è sempre più leader della squadra. Ed ora “consiglia” anche il Real Madrid sugli acquisti da realizzare. Arriva dalla Spagna la notizia di un Vinicius che sta sponsorizzando una vecchia conoscenza del Milan, Lucas Paquetà.

Vinicius “consiglia” il Real Madrid: assalto ad un ex Milan

Il brasiliano sta incantando con la maglia del West Ham. Attualmente infortunato con il rientro nel mese di marzo, in Premier League ha disputato 18 gare con due reti, cinque in totale considerata anche l’Europa League. Prestazioni che, forse, hanno creato qualche rimpianto in casa Milan.

Due le stagioni in rossonero per Paquetà condite da un totale di 44 presenze ed un gol tra campionato e coppe. L’addio, poi, nel 2020 per 21 milioni di euro; ceduto al Lione prima dell’approdo in Premier League nel 2022.

Vinicius, che ha un feeling particolare con il suo connazionale con la maglia del Brasile, come spiegano in Spagna, starebbe ora provando a convincere Florentino Pérez a valutare un suo acquisto per la prossima estate. Paquetà, peraltro, potrebbe essere il calciatore ideale per sostituire in mediana Luka Modric o Toni Kroos senza abbassare il tasso tecnico del centrocampo di Carlo Ancelotti.

I prossimi mesi saranno decisivi, considerato anche come le merengues siano sempre al lavoro per il sogno Mbappé. L’attaccante francese formerebbe un tridente da sogno con Vinicius e Bellingham e Florentino Pérez potrebbe decidere di investire gran parte delle risorse per il francese – arriverebbe a parametro zero ma servirebbe un ingaggio super – senza quindi la possibilità di pagare il costoso cartellino dell’ex Milan.