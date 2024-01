Disastro Algeria, Bennacer: “Caduta dolorosa, non siamo stati all’altezza” (FOTO)

Ismael Bennacer ha voluto scusarsi così con i suoi tifosi e connazionali dopo l’ultimo pessimo risultato dell’Algeria in Coppa d’Africa.

L’eliminazione a sorpresa dell’Algeria dalla fase a gironi della Coppa d’Africa è una buona notizia per il Milan, visto che uno degli assenti forzati di questo periodo rientrerà prima del previsto a Milanello. Ovvero Ismael Bennacer, centrocampista che ha saltato tutte le gare del 2024 finora proprio per partecipare alla spedizione africana.

Meno buone le sensazioni dei tifosi e del popolo algerino, così come dello stesso Bennacer. Il centrocampista rossonero non sta vivendo un momento gioioso e positivo, vista l’eliminazione sbrigativa in un girone francamente alla portata dei nordafricani. Ma soprattutto non ha potuto dare una grossa mano alla sua Nazionale.

Bennacer ha infatti saltato per problemi muscolari sia la seconda che la terza gara del girone, contro Burkina Faso e Mauritania. Il classe ’97, che nell’edizione della Coppa d’Africa 2019 fu eletto come miglior giocatore del torneo, è rimasto in tribuna ad assistere alla sconfitta che ha fatto chiudere l’Algeria per ultima il proprio girone.

Il messaggio di Bennacer per il popolo algerino

Sui propri profili social, Ismael Bennacer ha voluto inviare un messaggio molto sentito ai propri connazionali, ovviamente delusi e scioccati dal risultato negativo dell’Algeria.

Parole di scuse e dispiacere ma anche di forte rivalsa quelle del centrocampista del Milan, che ha utilizzato termini profondi: “Non ho parole abbastanza forti per descrivere la mia delusione. Ho letto tutti i vostri messaggi di sostegno che mi toccano enormemente. Mi fanno rimpiangere ancora di più di non aver soddisfatto le vostre aspettative. È doloroso sentire tutto questo amore e non riuscire a soddisfarlo come dovrebbe. Indossare la maglia della Nazionale è più di una semplice responsabilità. Porta con sé l’amore e l’orgoglio per la nostra bellissima nazione. Purtroppo non siamo stati all’altezza della sfida. Siamo caduti ma non siamo sconfitti”.

Au peuple algérien, Je suis profondément désolé. Je n’ai pas de mots assez forts pour décrire ma déception suite à cette nouvelle désillusion… Je lis tous vos messages de soutien qui me touchent énormément. Ils me font regretter encore plus de ne pas avoir répondu à vos… pic.twitter.com/6LDrP29I3n — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) January 25, 2024

Ora l’unico modo per Bennacer di tornare a brillare e superare questa deludente esperienza è concentrarsi sul Milan. La squadra di Stefano Pioli lo aspetta a braccia aperte, visto che l’algerino è considerato un punto di forza del centrocampo per qualità, esperienza e lucidità.

L’unico problema è relativo alle sue condizioni muscolari: Bennacer, non appena rientrerà dall’Africa, si sottoporrà ad esami specialistici che individueranno il tipo di problema fisico che lo ha colpito durante la competizione continentale. Da Milanello filtra ottimismo ma la prudenza in casa rossonera non è mai troppa, visti i precedenti.