Il Milan crea la seconda squadra in Serie C: come funziona l’iscrizione e il ripescaggio

Manca poco per la creazione della formazione Under 23 del Milan. Il progetto è in piedi. Tutti i dettagli di seguito.

Il Milan vuole compiere un altro importante passo verso l’innovazione e la rivoluzione. E il focus è tutto sui giovani e sulla loro crescita. Nella stagione in corso abbiamo visto tanti ragazzi rossoneri affacciarsi dalla Primavera alla Prima Squadra. Sono stati gli infortuni ad obbligare Stefano Pioli alla convocazioni di tali giocatori, e l’Italia intera ha potuto ammirare tanto talento fresco a tinte rossonere.

Da Jan-Carlo Simic a Davide Bartesaghi, per passare a Chaka Traoré, Alex Jimenez e Francesco Camarda. Giovanissimi ma con un futuro luminoso davanti. Il Milan sa di contare su un gruppo di ragazzi forti e di talento, ed è allo stesso tempo consapevole dell’esigenza di preservare tale bene tecnico molto prezioso. Negli ultimi anni, il Diavolo ha mandato in prestito i suoi giovani più promettenti per permettere crescita, esperienza e maturazione.

Molti si sono però persi nella gavetta. Per questo si sta progettando la seconda squadra rossonera, la famigerata Under 23 che dovrà servire al club a non disperdere il talento ma anzi a concentrarlo per poi trarne profitto tecnico per la Prima Squadra. Il Milan è sulla giusta strada.

Milan, nasce l’Under 23: i dettagli su campionato e stadio

Sì, il Milan è ormai intenzionato a seguire le orme di Juventus e Atalanta, due squadre che da tempo possono contare e attingere da una seconda squadra che porta valore tecnico ed economico alla Prima ogni anno. Giorgio Furlani sta lavorando con concretezza a tale progetto. L’idea è quella di iscrivere la formazione Under 23 rossonera al prossimo campionato di Serie C.

Il palcoscenico più adatto per ragazzi come Traoré, Bartesaghi, Simic, Nsiala, Sia, Camarda e tanti altri per mettersi in mostra e sentire il forte ed essenziale senso di competizione. Solo così questi giovani potranno crescere davvero e arrivare in Prima Squadra pronti per i più alti livelli. Tale progetto è più vivo che mai, anche in vista della potenziale riforma dei campionati proposta da Gabriele Gravina. Se questa sarà approvata il Milan non avrà problemi ad iscrivere la propria Under 23 in Serie C.

In tale direzione, la seconda squadra rossonera potrebbe sostituire la Primavera a Milanello. Il club sta valutando tale possibilità, con l’Under 19 che verrebbe invece trasferta al Vismara per una questione di spazio. Quanto allo Stadio in cui disputare le gare, il Milan sta valutando per la sua seconda squadra Sesto San Giovanni, San Giuliano Milanese e Busto Arsizio.

Seconda squadra Milan: la richiesta di info alla Lega Pro

Come riporta oggi Sky Sport, il Milan ha chiesto già informazioni direttamente alla Lega Pro, portando avanti la sua manifestazione d’interesse. Solo a giugno si conosceranno le squadre idonee e non idonee per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Le regole dicono che il primo ripescaggio toccherebbe ad una seconda squadra di Serie A, e in tal senso il Milan è l’unica che al momento si è fatta avanti. Il secondo ripescaggio invece spetterebbe ad una squadra di Lega Pro.

Attenzione alle discriminanti. Ce ne sono tre nel caso due o più club di Serie A presentassero la domanda per l’iscrizione della propria seconda squadra: la posizione raggiunta nell’ultimo campionato, il numero di spettatori allo stadio e infine il numero di giocatori del club convocati dall’Under 15 all’Under 21. Al momento l’unica squadra di Serie A che ha chiesto informazioni alla Lega Pro in maniera concreta è stata il Milan, che adesso è in attesa.