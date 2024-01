Il Milan sceglie Zirkzee: la decisione è presa

Il Milan vuole regalarsi un grande bomber e il nome di Joshua Zirkzee è balzato in testa. La decisione è presa: arrivano solo conferme

Il 2024 sarà certamente l’anno del bomber. Il Milan non può più rimandare l’acquisto di un nuovo centravanti. In estate così si passerà dalle parole ai fatti.

Il Diavolo ha deciso di aspettare e di non affrettare i tempi, mettendo le mani su un bomber già a gennaio. D’altronde Olivier Giroud e Luka Jovic stanno offrendo garanzie, ma per la nuova stagione serve un giocatore che permetta al Milan di guardare al futuro con maggiore serenità dal punto di vista realizzativo.

I nomi accostati ai rossoneri negli ultimi mesi sono davvero tanti. Abbiamo vissuto in un’altalena di notizie, ma oggi il profilo in cima alla lista dei desideri è sicuramente Joshua Zirkzee. L’olandese del Bologna ha stregato davvero tutti ed è il preferito da parte di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. A confermare che l’ex Bayern Monaco sia il piano principale del Diavolo è Sky Sport.

I rapporti con il Bologna, d’altronde, possono favorire la trattativa, oltre la volontà di Zirkzee di continuare a giocare in Serie A, dove di fatto è esploso. Sulle sue tracce ci sono tutte le big del massimo campionato, ma anche il Manchester United sta seguendo con attenzione le prestazioni dell’olandese, ritenuto da tutti il prototipo dell’attaccante moderno.

La sua valutazione non è certo bassa e difficilmente il Bologna lo lascerà andare per meno di 40-50 milioni di euro, ma il Milan potrebbe avere le carte giuste per far abbassare il prezzo. Una di queste è sicuramente Alexis Saelemaekers, sbarcato in Emilia-Romagna in prestito con diritto di riscatto, ma attenzione ad altre idee come può essere Nasti.

Milan, ecco il piano B di Moncada

Sulle fondo restano chiaramente altri profili. Un piano è B è Sesko del Lipsia, ma la sua valutazione è alta. Difficile che i tedeschi, storicamente una bottega cara, lo lascino andare per meno di 50 milioni di euro e anche in questo caso la concorrenza non manca.

Non sono spariti dai rada di Geoffrey Moncada anche Jonathan David del Lille e Gimenez del Feyenoord, ma anche per loro il prezzo è lo stesso. Il Milan sa che in estate dovrà fare un importante investimento se vuole davvero portarsi a casa un giovane bomber per il presente e per il futuro.