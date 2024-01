Matija Popovic giocherà in Serie A: la firma è ufficiale

È arrivato l’atteso annuncio sul futuro immediato del talento serbo, seguito a lungo dal Milan prima che la trattativa naufragasse.

Non è un segreto che il club rossonero abbia cercato di ingaggiare Matija Popovic, 18enne fantasista che si era messo in luce con il Partizan Belgrado e le nazionali giovanili della Serbia. La possibilità di tesserarlo a parametro zero era una ghiotta occasione e alla fine la sta sfruttando qualcun altro.

Il Milan aveva il sì del ragazzo, ma le richieste del suo entourage in termini di commissioni hanno impedito di arrivare alla firma del contratto. Lato giocatore era tutto fatto, però chi cura i suoi interessi ha preteso soldi che la società di via Aldo Rossi non voleva spendere. Nonostante il naufragio di questa operazione, il talento serbo è comunque destinato a giocare in Italia.

Popovic in Italia: il comunicato

Poco fa il Monza ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare l’ingaggio di Popovic. Contratto fino a giugno 2024, quindi giocherà nella squadra di Raffaele Palladino solo fino al termine di questa stagione. Nessuna sorpresa, il motivo è noto.

Infatti, il club brianzolo ha tesserato il calciatore per fare un favore al Napoli, che non può tesserare altri extracomunitari in questa stagione. Aurelio De Laurentiis ha momentaneamente “parcheggiato” il serbo in Brianza e poi lo accoglierà a partire dal 1° luglio, quanto potrà metterlo sotto contratto a tutti gli effetti. Adriano Galliani ha preso dagli azzurri anche Alessio Zerbin, arrivato in prestito.

Sia Popovic sia Zerbin sembravano inizialmente destinati al Frosinone, poi è saltato tutto. Infatti, la società ciociara si è accorta di non poter tesserare un altro giocatore extra UE e pertanto non ha potuto accogliere l’ex Partizan Belgrado. Successivamente, è saltato anche l’arrivo dell’attaccante classe 1999.

Vedremo se Popovic riuscirà a ritagliarsi dello spazio con Palladino. Non sarà semplice, è ai primi passi in un campionato impegnativo e gli servirà tempo. Gli viene riconosciuto un grande talento, però difficilmente può avere un impatto importante in tempi brevi. Inoltre, la squadra brianzola deve salvarsi e non può preoccuparsi di valorizzare un ragazzo che a fine stagione andrà altrove. Ovviamente, se l’allenatore lo riterrà in grado di dare un contributo, avrà nel minutaggio. Altrimenti, dovrà attendere. Intanto deve lavorare al meglio in questi mesi, saranno comunque importanti per il suo adattamento in Italia e la sua crescita.