Milan, colpo a zero in difesa: l’agente allo scoperto

Parla il procuratore del calciatore che tanto piace al Milan, non solo per l’estate ma anche per gennaio. Il punto della situazione

E’ caccia al difensore centrale per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri in questi ultimi giorni di mercato vorrebbero regalarsi un calciatore che possa rafforzare il pacchetto arretrato che deve fare i conti con le defezioni di Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu.

Il primo a rientrare sarà il centrale tedesco, ma ne avrà ancora per un mese circa. Mettere le mani su un giocatore appare dunque doveroso e in queste settimane i profili accostati al Diavolo sono stati davvero parecchi. Nelle ultime ore è così riemerso il nome di Tosin Adarabioyo. Il giocatore ha un contratto in scadenza con il Fulham e dopo aver saltato la prima parte di stagione per alcuni problemi fisici ha iniziato a trovare continuità.

Il suo nome è cerchiato in rosso da Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, che stanno cercando di capire quanto sia possibile prenderlo già a gennaio. L’accordo con gli inglesi che termina il prossimo 30 giugno lo rende ancor di più appetibile ad un Milan, che in estate potrebbe acquistare almeno un paio di difensori.

In queste ore è così circolata, in Inghilterra, la notizia che vuole Tosin Adarabioyo deciso a liberarsi in estate, per legarsi al suo nuovo club da free agent. Una notizia questa smentita – come scrive Fabrizio Romano, sul proprio profilo X – dall’agente del difensore, ritenendolo fake news: non ci sarebbe, dunque, stata alcuna comunicazione da parte di Adarabioyo al Fulham. In questo momento, quindi, non si può escludere un rinnovo da parte del calciatore

Milan, non solo Adarabioyo: altro colpo a zero dalla Premier League

Adarabioyo non è però l’unico giocatore di Premier League, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, finito nel mirino del Milan.

I rossoneri sono da tempo sulle tracce di Kelly del Bournemouth. Il giocatore mancino, che può ricoprire anche il ruolo di terzino, oltre che di centrale, piace tanto a Moncada. Il dirigente rossonero, però, non è l’unico a stimare il calciatore, che piace parecchio anche in Inghilterra, ad Arsenal e Tottenham. In Italia ha suscitato le attenzioni di Napoli, Inter e Juventus, ma senza il Decreto Crescita l’affare può essere più complicato, ma non impossibile. Da febbraio ne sapremo sicuramente di più sul futuro di Kelly.