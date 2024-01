Milan, come Brahim Diaz: colpo dal Real a gennaio

Il Milan può chiudere dal Real Madrid per un colpo super a gennaio: sarebbe un’operazione “alla Brahim Diaz”

Tre stagioni, 124 presenze in totale, 18 gol e 15 assist distribuiti tra Serie A, coppe europpe e nazionali. Questo il rendimento di Brahim Diaz con la maglia del Milan, numeri importanti che hanno contribuito allo scudetto dei rossoneri due stagioni fa ed alla cavalcata europea della scorsa stagione, chiusa in semifinale.

Lo spagnolo era una pedina importante di quel Milan, utilizzato sia come trequartista che come esterno offensivo, destro o sinistro che sia. In estate i rossoneri hanno anche provato a trattenerlo invano. Ed invece è tornato al Real Madrid, la “Casa madre” dove ha fin qui collezionato 15 presenze con tre reti ed un assist in Liga, 23 presenze totali con sei marcature.

Se Brahim Diaz è stato determinante, presto dal Real Madrid potrebbe arrivare un altro gioiellino da far crescere, se possibile più talentuoso dello spagnolo. Ci riferiamo ad Arda Guler, 18enne stellina turca arrivata la scorsa estate a Valdebebas. Il Real Madrid l’ha strappato ad una nutrita concorrenza ma dopo sei mesi il gioiello anatolico potrebbe già andare via.

Milan, una stellina dal Real Madrid: operazione “alla Brahim Diaz”

Davvero sfortunata fin qui l’esperienza a Madrid di Guler; tre infortuni – tutte lesioni – hanno minato i suoi processi di crescita ed ambientamento, tanto che l’esordio in Liga non è ancor arrivato.

Il debutto lo scorso 6 gennaio contro l’Arandina in Copa del Rey dove ha messo in mostra sprazzi del suo talento; sembrava l’inizio di un utilizzo con regolarità di Guler ed invece da allora ha disputato appena 8′ nella semifinale di Supercoppa di Spagna e nulla più. In panchina contro il Barcellona nella finale e nel derby di coppa nazionale ma anche contro l’Almeria in campionato, scelte che non ha gradito il calciatore.

Ancelotti ha fin qui optato su altri calciatori, con il malcontento del classe 2005 che inizia ad essere sempre più crescente. Da qui l’ipotesi lanciata dal quotidiano spagnolo Sport. Secondo i colleghi, la mancanza di minuti sta inducendo Güler a riflettere sul suo futuro a breve termine. In molti indicano per il trequartista una possibile partenza nel mese di gennaio, in prestito, per proseguire la sua crescita altrove con un minutaggio decisamente più robusto.

Un addio temporaneo, almeno fino a giugno, per poi tornare a Madrid e mettere in mostra la sua miglior versione. Ed il Milan, in questo caso, potrebbe essere un’opzione valida per il calciatore ma anche per le merengues visto com’è andata con Brahim Diaz.