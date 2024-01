Milan, il difensore allo scoperto: “Sono felice del loro interesse ma…”

Il difensore obiettivo di mercato del Milan ha parlato pubblicamente dell’interesse dei rossoneri dicendosi entusiasta. Ma non soltanto.

Il Milan è alla disperata ricerca del secondo innesto per la difesa da regalare a Stefano Pioli in questo mercato invernale. Il solo Matteo Gabbia, nonostante le ottime prestazioni, non può bastare alla squadra date le assenze pesanti di Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Pioli lo ha detto a chiare lettere nell’ultima conferenza stampa: serve come il pane un altro rinforzo.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono a lavoro da settimane, e stanno sondando molteplici piste. L’idea della dirigenza è quella di non acquistare un difensore tanto per farlo, o solo per riempire numericamente lo spazio nel reparto. Il nuovo profilo dovrà essere di qualità e assolutamente funzionale al gioco della squadra.

In queste ore stanno circolando tantissimi nomi e uno in particolare continua a resistere dai primi giorni del mercato. Si tratta di Jakub Kiwior, l’ex Spezia ora in forza all’Arsenal e che i rossoneri seguono da davvero tanto tempo, anche prima del trasferimento in Premier League. Kiwior è consapevole dell’interesse del Milan e ne ha parlato pubblicamente.

Kiwior: “Premier League miglior campionato al mondo”

Il difensore polacco è stato intervistato ai microfoni di sport.pl, media polacco dei più accreditati. Innanzitutto, Jakub è stato chiamato a rispondere sulla sua scelta che lo ha portato in Inghilterra, che lui ritiene di primissimo livello: “La Premier League secondo me è il miglior campionato del mondo. La differenza più importante è il ritmo della partita, che impone la necessità di prendere decisioni immediate in campo”.

In seguito, non poteva mancare la domanda di mercato dati i tanti rumors recenti che lo accostano soprattutto a squadre italiane. Milan, Roma e Napoli tra tutte. Lui non ha nascosto di gradire tali interessi, ma non si è sbilanciato più di tanto dicendosi concretato sull’Arsenal. Si è così espresso in merito: “È sicuramente bello e sono felice che ci sia interesse nei miei confronti, ma mi concentro su quello che è il presente. Inoltre, non ci sono ancora stati colloqui con me”.

A detta di Kiwior dunque non c’è stato ancora alcun contatto diretto con i tre club italiani. Che sia la verità? Intanto il mercato sta per scadere e se il polacco cambierà squadra per tornare in Serie A lo scopriremo presto. Il Milan, secondo le maggiori fonti, rimane vigile sul profilo ex Spezia che non sta trovando molto spazio a Londra sponda Arsenal.