Milan, pazza idea a centrocampo: ritorna da Pioli

Torna al Milan per rafforzare il centrocampo. Ha voglia di cambiare aria e Stefano Pioli sarebbe ben felice di riabbracciarlo

L’eliminazione dalla Coppa d’Africa dell’Algeria è certamente una buona notizia per il Milan che può riabbracciare Ismaël Bennacer.

Il centrocampista verrà valutato nelle prossime ore dopo i guai fisici accusati nei giorni scorsi, che non gli hanno permesso di dare una mano alla sua nazionale nelle ultime due partite della fase a gironi. Non dovrebbe essere nulla di grave, ma il Diavolo incrocia le dita vista la situazione a centrocampo.

Il Milan deve d’altronde fare i conti con la partenza di Rade Krunic e con l’infortunio di Tommaso Pobega, che ha praticamente concluso la stagione. In mediana in questo momento ci sono Yunus Musah, Yacine Adli, Tiijani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek. Un elemento in più, come sottolineato da Stefano Pioli, in conferenza stampa, potrebbe certamente far comodo al Diavolo, ma serve l’occasione giusta dal mercato.

Milan, il centrocampista torna a casa

Tuttosport ha sottolineato come in Arabia Saudita siano davvero in tanti ad essere scontenti. Uno che ha manifestato nostalgia di Europa è sicuramente Laporte, deluso dall’esperienza che sta vivendo. Ma anche Milnkovic-Savic non appare molto contento dopo l’addio alla Serie A e alla Lazio, dove era più di un simbolo.

Tra questi calciatore scontenti, c’è, poi, anche un calciatore che al Milan non è stato mai sostituito veramente. Stiamo parlando di Franck Kessie, che dopo una stagione al Barcellona, nemmeno troppo esaltante, ha scelto di andare a svernare in Arabia a soli 27 anni.

Se Kessie avesse ancora voglia di giocare ad alti livelli e rompere il proprio accordo con l’Al-Ahli Sports Club, alle giuste cifre il Milan rappresenterebbe la giusta squadra da dove ripartire per tornare ad altissimi livelli. D’altronde è proprio con Pioli, in rossonero, che Kessie è diventato grande e non ci sarebbe nulla di meglio per tornare a casa.

Il tecnico del Diavolo, chiaramente, lo accoglierebbe a braccia aperte: l’ivoriano è stato uno dei grandi protagonisti dello Scudetto, giocando sia da mediano che da ‘falso’ trequartista. Attenzione, però, ad altre pretendenti: la Juve di Massimiliano Allegri, ad esempio, vuole acquistare un centrocampista e il profilo dell’ivoriano è da sempre apprezzato dal tecnico livornese. A costo zero e con uno stipendio sostenibile (non superiore ai quattro milioni) Kessie sarebbe certamente un affare.