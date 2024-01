Milan, sfida alle big: colpo argentino per il centrocampo

Il Milan sfida le big per un giovane talento argentino: il centrocampista è il nuovo fenomeno del calcio sudamericano

Sono settimane frenetiche per Moncada e Furlani; i due dirigenti del Milan lavorano in maniera spasmodica per regalare a Stefano Pioli gli ultimi rinforzi in vista del prosieguo della stagione. Dopo i primi mesi altalenanti, colpa anche dei molti infortuni che hanno costretto il tecnico a vivere nell’emergenza totale e continua, il Milan può ora completare la rosa e puntare con decisione a centrare gli obiettivi stagionali.

La qualificazione alla prossima Champions League è prioritaria, così come provare ad arrivare il più lontano possibile in Europa League, dopo la “retrocessione” in questa edizione dalla più importante competizione europea. Se sul fronte entrate la dirigenza rossonera è molto attiva, anche per quanto riguarda le uscite, il club ha già sfoltito l’organico. Rade Krunic si è accasato al Fenerbahce già da qualche settimana ed il Milan cerca ora un puntello per completare il reparto di centrocampo.

Una zona nevralgica dove è già finito nel mirino un giovane gioiello argentino, già nel mirino delle top europee. Ci riferiamo a Ezequiel Fernández, stellina del Boca Juniors ed uno dei calciatori più promettenti del calcio sudamericano.

Milan, assalto alla stella argentina: è sfida a cinque big

Classe 2002, Ezequiel Fernández può agire sia davanti alla difesa che qualche metro più avanti, nel tipico ruolo di centrocampista centrale. Mancino ed alto 170 centimetri, il gioiello argentino ha disputato nella scorsa stagione 46 gare di campionato ed oltre 3000 minuti giocati con la maglia degli Xeneizes.

Un solo assist a referto, ciò che colpisce di lui è la visione di gioco oltre ad una crescita davvero esponenziale. E così Fernandez è già nel mirino di alcune di Liga e Premier League. Girona e Siviglia stanno monitorando con grande attenzione la sua evoluzione, così come l’Arsenal – con Arteta da sempre molto attento ai giovani talenti – ed il Brighton di Roberto De Zerbi. Occhio, poi, al Benfica, altro club che ha sempre investito tanti milioni sui giovani talenti.

Ed in questo nutrito gruppo di pretendenti che si inserisce anche il Milan; i rossoneri, che la scorsa stagione hanno ceduto Tonali, sono pronti a dare le chiavi del centrocampo al giovane 21enne per la prossima stagione. Un colpo nel pieno stile della coppia Moncada-Furlani, un talento in grado di garantire un rendimento assicurato per il presente ed una grande plusvalenza per il futuro.