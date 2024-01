Milan, super talento dal Benfica: ecco il nuovo centrocampista

Secondo fonti portoghesi, il Milan ha messo gli occhi su un giovane talento della metà campo di proprietà del Benfica. Sondaggi iniziati.

Il Milan si appresta a vivere gli ultimi giorni di questa calda sessione invernale di mercato. Tutte le forze sono riservate alla ricerca di un nuovo centrale di difesa da regalare a Stefano Pioli. Manca ancora un mesetto per il rientro dagli infortuni dei titolari Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Malick Thiaw e il Milan non può rischiare nei prossimi impegni che dovranno al contrario servire a consolidare la posizione in classifica.

Giorgio Furlani sta sondando diversi profili, e non sembra ancora esserci il prescelto sui cui tentare l’affondo. Alle giuste condizioni, il Milan avrebbe fatto all in su Alessandro Buongiorno del Torino, ma Urbano Cairo ha fatto alto muro. Le ricerche sono in corso, e contemporaneamente Moncada non si preclude di scrutare anche il mercato dei centrocampisti.

La partenza di Rade Krunic ha lasciato un buco in mediana, e il Milan sembra adesso intento a ricercare un giovane profilo da inserire in rosa per rimpolpare la batteria dei centrocampisti. Nelle ultime ore è sembrato molto caldo il nome di Federico Redondo, figlio d’arte dell’ex rossonero Fernando. Avviati i sondaggi con l’Argentinos Junior per il classe 2003. Ma non è l’unico nome messo nel mirino dal Milan.

In Portogallo danno Moncada molto attento ad un altro giovane centrocampista militante in Europa.

Milan, occhi in Portogallo: il mediano del futuro

Come riferisce il noto portale portoghese Record, il Milan si è messo sulle tracce di Zan Jevsenak, altro classe 2003 che milita tra le fila del Benfica B. Parliamo di un gioiellino della metà campo, mediano di ruolo naturale ma anche in grado di ricoprire più zone del reparto. Inoltre, lo sloveno Jevsenak possiede ottime caratteristiche difensive che gli permettono di saper occupare la zona centrale della retroguardia.

In questa stagione è stato pressoché un titolare del Benfica B, contando 17 presenze e 1 gol. È pur sempre un giovanissimo che deve ancora maturare e il Milan pare ci stia pensando nel concreto. Il club rossonero, lo sappiamo, non ha l’urgenza di acquistare un nuovo centrocampista in questo mercato invernale, ma potrebbe riservarsi un colpo giovane e dai costi contenuti. Non è un caso infatti che si stiano sondando profili come Redondo e lo stesso Jevsenak. Quest’ultimo ha una valutazione poco superiore al milione di euro.

Da capire se il Milan tenterà davvero il suo ingaggio in questi ultimi giorni di mercato.