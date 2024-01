@ML – Milan, il programma di rientro di Bennacer: i dettagli

Le ultime sul rientro a Milanello di Ismael Bennacer, il centrocampista algerino che è già fuori dalla Coppa d’Africa dopo l’eliminazione.

Con grande sorpresa per tutti, l’avventura di Ismael Bennacer in Coppa d’Africa è già terminata. Il centrocampista infatti ha dovuto abbandonare la tanto attesa competizione continentale per via dell’eliminazione dell’Algeria, vera e propria delusione della fase a gironi.

Una brutta notizia per gli algerini, positiva invece per il Milan che riavrà anzitempo Bennacer a disposizione. O meglio, il numero 4 rossonero rientrerà prima del tempo in Italia. Il problema è che l’ex Empoli durante la spedizione in Costa d’Avorio ha subito un infortunio muscolare, che gli ha fatto saltare sia la seconda partita del girone contro il Burkina Faso, sia l’ultimo decisivo match con la Mauritania.

Dunque il Milan riavrà presto Bennacer in squadra, ma forse non al top della forma. Infatti il centrocampista algerino andrà valutato con calma, nonostante nei giorni prima dell’ultima gara del girone si era allenato con il gruppo. Il c.t. Djamel Belmadi ha però deciso di tenerlo fuori per precauzione.

Come raccolto da Milanlive.it, nella giornata di domani Bennacer sarà di nuovo in Italia. Il calciatore è atteso in giornata dopo l’esperienza negativa con l’Algeria e si presenterà subito a Milanello. Previsti per lui i consueti esami strumentali, per valutare con esattezza le condizioni fisiche del numero 4 rossonero. La speranza è che lo stop subito in Nazionale non sia nulla di grave, ma solo un affaticamento facilmente superabile.

Da valutare la presenza di Bennacer nel match insidioso di sabato sera contro il Bologna a San Siro; da Milanello filtra comunque cauto ottimismo. Se gli esami non dovessero evidenziare nulla di negativo, l’algerino potrebbe andare già in panchina contro i rossoblu.