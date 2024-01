@ML – Stadio Milan a San Donato, Squeri: “L’obiettivo è inaugurarlo ad ottobre 2028”

Nuovo stadio del Milan a San Donato Milanese: in diretta la conferenza stampa del Sindaco Francesco Squeri con tutti gli aggiornamenti

Sono giorni cruciali per il nuovo stadio del Milan a San Donato. Come scrive oggi Il Cittadino, dalla giunta del Sindaco Francesco Squeri è arrivato il via libera per la realizzazione del nuovo impianto; c’è anche l’ok per la proposta di variante urbanistica presentata dal Milan, tramite SportLifeCity, lo scorso settembre.

Il primo importante passo è la valutazione di percorribilità che “La Giunta Comunale valuta positivamente, cosi come determinata nel Documento Tecnico, dando atto che la successiva fase operativa deve essere condotta attraverso specifico Accordo di programma previa richiesta di promozione dello stesso da parte del Sindaco”.

Durante la conferenza stampa di stamattina sono state presentate le fasi del piano: il prossimo passo è fissato per il 24 febbraio quando il consiglio comunale si esprimerà sull’avvio dell’accordo di programma. Fra il 2024 e il 2025 è invece previsto l’accordo di programma con le istituzioni e gli enti interessati al progetto e il percorso partecipativo del cittadino. Per il 2025, invece, la ratifica del consiglio comunale.

“Il Milan pensa di inaugurare il nuovo stadio ad ottobre 2028“, ha annunciato il Sindaco Squeri in conferenza stampa.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO