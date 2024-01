Panchina Milan, Sacchi vota Pioli: “Non vedo motivo per mandarlo, ecco perché”

Le dichiarazioni di Arrigo Sacchi a La Gazzetta dello Sport in edicola stamani. Così Pioli va confermato: ecco il motivo

Con il 3 a 2 contro l’Udinese, per il Milan è arrivata la quarta vittoria consecutiva in campionato. Stefano Pioli, dopo il pareggio contro la Salernitana, era stato messo in discussione, ma da lì il Diavolo ha rialzato la testa.

In queste settimane si è parlato tanto del futuro del tecnico di Parma. Le voci su un possibile esonero immediato sono state allontanate definitivamente, ma il suo futuro resta in bilico. Si sono così fatti i nomi soprattutto di Thiago Motta e Antonio Conte. Proprio l’allenatore italiano appare il preferito dai tifosi.

Ma c’è ancora una possibilità, che Stefano Pioli alla fine resti. Il tecnico che ha conquistato lo Scudetto due stagioni fa con il Milan sta dimostrando ancora di avere il gruppo dalla propria parte: “Se continua così e se proseguono i miglioramenti non vedo per quale ragione Pioli dovrebbe essere mandato via a fine stagione – afferma Sacchi ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani -. L’importante è che il Milan tenga sempre il piede schiacciato sull’acceleratore e che creda nelle sue potenzialità. Non ha ancora raggiunto il massimo, ma finalmente i giocatori si aiutano, dimostrano di seguire l’allenatore, lottano, s’impegnano, non mollano mai”.

Arrigo Sacchi, dunque, vota Stefano Pioli. D’altronde il Milan sta disputando un buon campionato e la squadra può crescere ancora tanto: “Guardo la classifica: i rossoneri sono terzi, con un buon margine di vantaggio sulla quarta. Ciò significa che soltanto due squadre, l’Inter e la Juve, hanno fatto meglio. E non dimentichiamo che il Milan non è il club che ha speso di più sul mercato. L’Inter ad esempio ha investito maggiormente nelle ultime tre stagioni, eppure, nonostante abbia vinto diversi trofei, non è mai arrivata allo Scudetto“.

Milan, Sacchi: “I tifosi avevano ragione”

I tifosi non sono però del tutto convinti di proseguire con Pioli. Sui social continuano a manifestare il loro scetticismo e allo stadio è arrivata anche la contestazione: “Quando fischiavano avevano ragione perché non si divertivano. Però nell’ultimo periodo Pioli ha dimostrato di avere in mano la squadra e la squadra ha dimostrato di voler seguire il suo allenatore”.

Lo Scudetto appare un obiettivo complicato da raggiungere, ma non si può mollare il campionato. In Europa, invece, si può tornare a vincere: “L’Europa League è un trofeo prestigioso e il Milan ha le carte in regola per arrivare fino in fondo, ma in campionato ha il dovere di migliorarsi. Scudetto? Se fossi l’allenatore dei rossoneri abolirei questa parola. Inter e Juve hanno un vantaggio notevole, non sprecherei energie pensando allo Scudetto”