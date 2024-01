Origi cambia squadra di nuovo: addio Europa

Il futuro di Origi sembra lontano dalla Premier, oltre che dalla Serie A: c’è una novità importante nelle ultime ore.

Il ritorno in Inghilterra non è servito a rigenerare Divock Origi, dopo una stagione fallimentare trascorsa al Milan. Finora è abbastanza anonima la sua esperienza al Nottingham Forest, con il quale ha messo assieme 9 presenze e 0 gol, per un totale di soli 177 minuti in campo. Anche dei problemi fisici lo hanno condizionato.

Il nuovo allenatore Nuno Espirito Santo non ha chiuso a una sua partenza, non farà nulla per trattenerlo se verrà trovata una soluzione immediata per un nuovo trasferimento dell’attaccante. Il club inglese è pronto a interrompere il prestito stipulato con i rossoneri, che ovviamente vogliono avere la certezza di una nuova sistemazione per lui. Ci sono dei contatti in corso e presto potrebbero esserci novità importanti.

Milan, Origi cambia squadra: dove può finire

Negli ultimi giorni si è parlato di alcune richieste dalla Major League Soccer, un campionato che spesso accoglie giocatori dall’Europa. Origi non è reduce da stagioni fantastiche, ma a Liverpool è ancora molto amato per alcuni gol pesanti che ha realizzato. Non è mai stato un bomber, però è riuscito lo stesso a entrare nel cuore della tifoseria e farsi ricordare. Ha segnato in semifinale e finale nell’ultima Champions League vinta dai Reds, questo a qualcuno basta.

Probabilmente negli Stati Uniti c’è chi pensa che in una lega come la MLS, meno impegnativa di Premier League e Serie A, l’attaccante belga possa fare bene. Chiaramente, le motivazioni e l’impegno sono fattori che poi fanno la differenza. E nel caso Divock dovrà avere il giusto approccio a una realtà completamente diversa, ma da non sottovalutare.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, è i Los Angeles FC la squadra maggiormente interessata in questo momento. Il Milan è disponibilissimo a trattare la cessione del giocatore, però vorrebbe farlo almeno in prestito con obbligo di riscatto fissato sui 5 milioni di euro. La franchigia della California si è fatta avanti più seriamente nelle scorse ore e trapela fiducia sulla possibile riuscita dell’operazione. Contatti in corso.

Bisogna capire se Origi vorrà trasferirsi negli Stati Uniti e iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. I Los Angeles FC sono una squadra forte e che ha ottenuto buoni risultati negli ultimi anni. Hanno perso la loro stella Carlos Vela, oggi svincolata, e cercano un nuovo centravanti di riferimento.