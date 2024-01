Verso Milan-Bologna, Thiago Motta sorride: titolare recuperato

Buone notizie per Thiago Motta in vista del big match di sabato sera contro il Milan. Il giocatore ha bruciato le tappe ed ha smaltito l’infortunio.

Pochi giorni e sarà di nuovo Serie A. Il Milan è impegnato sabato sera a San Siro contro il Bologna di Thiago Motta in un match di alta classifica. Il fischio d’inizio è programmato per le ore 20.45. Parliamo di una sfida assolutamente calda, con la squadra rossoblu in cerca di riscatto dopo i recenti deludenti risultati. Ricordiamo infatti che il Bologna sedeva sorprendentemente al quarto posto della classifica, sotto al Milan.

Ma dopo la vittoria contro l’Atalanta, la formazione di Thiago Motta è andata incontro a ben due sconfitte e un pareggio perdendo chiaramente posizioni. Il Bologna ha ormai fatto ben capire di saper giocare un buon calcio e di poter contare su ottime individualità, per questo non sarà affatto semplice sabato sera a San Siro per i ragazzi di Pioli. E c’è anche da considerare che gli emiliani hanno avuto ben due settimane per preparare la sfida, dato che la rivale della 21esima giornata, la Fiorentina, è stata impegnata nella Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Il Bologna è fresco e lucido, almeno così ci si aspetta. E arrivano anche buone notizie per Thiago Motta sul fronte infermeria.

Bologna, l’ex può incontrare il Milan

Il Bologna ha temuto di non poter aver a disposizione per il big match contro il Milan proprio l’ex rossonero Alexis Saelemaekers, uno degli uomini chiave della stagione rossoblu. Il belga ha avuto a che fare con una lesione del gemello mediale, rimediata circa due settimane fa. La sua assenza per sabato sembrava scontata, ma Alexis ha bruciato i tempi e a tre giorni dalla sfida al Milan è tornato oggi ad allenarsi in gruppo. Sarà dunque a disposizione di Thiago Motta, seppur sia difficile il suo impiego dal primo minuto.

Ma Saelemaekers è uno che conosce sin troppo bene San Siro e il suo ambiente, e potrà dunque essere un’importante arma a gara in corso per l’allenatore italo-brasiliano. Dal bollettino giornaliero dell’allenamento del Bologna apprendiamo invece che ha continuato a lavorare a parte l’attaccante Ndoye che con tutta probabilità sarà assente contro il Milan. Tutto fa dire che l’attacco di Motta vedrà Zirkee punta in solitaria supportato dietro da Orsolini, Ferguson e Urbanski.

Il Milan, ancora con una difesa decimata ma a caccia di un nuovo centrale, dovrà fare un gran lavoro di ostruzione contro il Bologna.