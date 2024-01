Chiamata dal Belgio: il Milan può cederlo all’Anderlecht

Il calciatore del Milan è pronto a fare le valigie ed iniziare una nuova esperienza all’estero. Il club del Belgio fa sul serio per lui.

Il Milan da settimane è alla ricerca di un nuovo difensore, da consegnare a Stefano Pioli per la seconda parte di stagione. Urge reperire un centrale, che non costi molto, possibilmente giovane ma già pronto all’uso ed a mettersi alla prova con la Serie A italiana.

Nonostante l’esigenza di arricchire il reparto difensivo, il Milan sta però nel frattempo lavorando per un’uscita nel pacchetto dei centrali. Nelle ultime ore sono aumentate le voci che vedono un giovane calciatore della rosa di Pioli pronto a fare le valigie e tentare una nuova avventura altrove.

Colpa del poco spazio concesso, ma soprattutto della scarsa esperienza con il calcio europeo ad alti livelli. Per questo motivo la dirigenza del Milan, in accordo con lo staff tecnico, sembra propensa a trovare una sistemazione temporanea al difensore, con l’obiettivo di fargli trovare più spazio altrove.

Inserimento dell’Anderlecht sul difensore

Il difensore di cui si parla è Marco Pellegrino, stopper italo-argentino classe 2002, alla sua prima esperienza in Italia. Infatti il Milan lo ha ingaggiato solo pochi mesi fa dal Platense, viste le ottime recensioni ottenute dall’area scouting. Piede mancino educato, buona fisicità, ma anche tanta inesperienza.

La sua avventura milanista finora è racchiusa nel debutto sfortunato a Napoli e nell’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per diverse settimane. Per questo la decisione del Milan è quella di mandarlo a giocare per almeno 6 mesi in prestito altrove, mentre il club cercherà di chiudere per l’acquisto di uno stopper più maturo e pronto.

L’ultima idea, come segnalato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, arriva dal Belgio. L’Anderlecht, storico club della Jupiler Pro League, ha chiesto informazioni per Pellegrino. La formazione bianco-malva ha bisogno di un rinforzo in difesa e avrebbe individuato nel 21enne di Buenos Aires il rinforzo giusto. Possibile che nelle prossime ore il Milan possa aprire al prestito e definire il tutto.

Nei giorni scorsi Pellegrino era stato cercato anche da altri club. In Spagna piace a Cadice e Almeria, mentre in Germania si segnala l’interesse del Werder Brema. Oppure sono vive le opzioni in Serie B, con Sampdoria e Ternana. Ma ora l’opzione belga appare la più concreta.

Del giovane difensore mancino si parla sempre un gran bene, tanto che il c.t. argentino Scaloni lo ha già convocato mesi fa in Nazionale maggiore per segnalare la stima nei confronti di Pellegrino. Il Milan spera che con un periodo in prestito da titolare possa sbocciare definitivamente.