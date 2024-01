Dal Benfica al Milan, colpaccio a costo zero!

Il Milan prova a rendere dura la vita alla Lazio per l’obiettivo di mercato. I rossoneri sono interessati al calciatore per giugno.

In attesa di capire se il Milan possa riuscire a chiudere la sessione di mercato di riparazione con almeno un altro innesto, possibilmente in difesa, c’è chi già pensa ai piani per la prossima stagione. Non si sa ancora chi ci sarà in panchina alla guida del club rossonero, ma le prime indiscrezioni sugli acquisti iniziano a fioccare.

La priorità del Milan con ogni probabilità sarà il reperire un nuovo centravanti, un numero 9 forte e con senso del gol che possa diventare il futuro titolare del reparto. Con buona pace di Olivier Giroud, che a 37 anni ancora si sta comportando da leader, ma che è a sua volta in scadenza di contratto a giugno.

Non solo una punta: il Milan potrebbe cercare alternative anche sulla trequarti, nonostante mister Pioli abbia oggi a disposizione diversi calciatori di spunto e talento. Pulisic, Leao, Chukwueze e Okafor, senza dimenticare il giovane Romero che tornerà dal prestito all’Almeria.

Abbondanza ma non sazietà. Infatti al Milan non sfugge la possibilità di fiondarsi su un trequartista portoghese, in forza al Benfica, che è in scadenza a giugno e che piace non poco a dirigenti e staff tecnico.

Contratto in scadenza: Lazio e Milan ci provano

Il talento pronto a lasciare il Benfica e provare una nuova avventura, anche fuori dal Portogallo, è Rafa Silva. Calciatore totale, dalla grande sagacia e dalla duttilità tattica, capace di ricoprire vari ruoli della fase offensiva. Classe ’93, è in scadenza di contratto a giugno prossimo.

Sulle tracce di Rafa Silva da giorni c’è la Lazio di Maurizio Sarri, che rischia di perdere due titolarissimi come Zaccagni e Felipe Anderson e vuole cauteòlarsi con il calciatore 30enne. Il Milan però, secondo le indiscrezioni de Il Messaggero, potrebbe inserirsi nella corsa al futuro svincolato e tentare il colpaccio.

Rafa, come viene chiamato più brevemente in patria, sarebbe utile come esterno d’attacco o come seconda punta, ma a prescindere dal ruolo sarebbe un innesto intelligente e low-cost. La Lazio vuole provare a prenderlo subito, offrendo una cifra bassa e simbolica al Benfica, mentre il Milan vorrebbe tentare di convincerlo a parametro zero per la prossima stagione.

Chissà che nel 2024-2025 il Milan possa contare su due Rafa per dare fantasia e qualità all’attacco: da una parte Silva e dall’altra il suo connazionale Leao.