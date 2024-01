Dal Milan alla Serie B: offerta inaspettata

Il giovane calciatore del Milan è pronto a fare le valigie. Ma dopo tanti rumors ed indiscrezioni è arrivata l’offerta giusta dalla B.

Non solo caccia agli acquisti o agli ultimi rinforzi per puntellare la rosa. Il Milan vuole anche sistemare la propria squadra con alcune uscite, giocatori che possono andare a giocare altrove per mancanza di spazio o fiducia in rossonero. Un po’ come successo a Rade Krunic, che dopo tante panchine ha scelto di volare a Istanbul, sponda Fenerbahce.

Altri invece, in particolare i calciatori giovani non propriamente considerati titolari, possono lasciare Milanello in prestito per andare a fare esperienza altrove. Già negli scorsi giorni il Milan ha definito la partenza a titolo temporaneo di Luka Romero, finito in Spagna nelle fila dell’Almeria fino a giugno.

Un altro argentino, sempre della rosa del Milan attuale, è pronto a fare le valigie ed andare a reclamare spazio altrove. Marco Pellegrino, promettente difensore mancino classe 2002, potrebbe essere l’ultima operazione in uscita dei rossoneri entro fine gennaio, con la speranza di regalargli almeno 6 mesi da protagonista.

Altro che estero: il difensore può finire alla Sampdoria

Pellegrino finora con la maglia del Milan ha giocato solo una partita. In una serata per lui davvero paradossale: a Napoli, contro la squadra campione d’Italia, è stato costretto a debuttare improvvisamente per l’infortunio di Kalulu. Non proprio l’esordio dei sogni, visto che ha concluso il match con uno stop fisico a sua volta (distorsione alla caviglia) chiedendo la sostituzione forzata.

Da quel momento si sono un po’ perse le tracce di Pellegrino, che però in questo mese è tornato al centro delle cronache per vicende e rumors di mercato. Molti club si sono interessati al 21enne nativo di Buenos Aires. In Spagna lo hanno cercato Almeria e Cadice, in Bundesliga si è parlato di un sondaggio del Werder Brema e persino i belgi del Leuven si sono fatti avanti.

Ma il futuro di Pellegrino potrebbe essere ancora in Italia, precisamente in Serie B. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l’argentino sarebbe tra gli obiettivi della Sampdoria di Andrea Pirlo, formazione decaduta che ha bisogno di rinforzi per poter risalire la china in cadetteria.

La Samp è pronta a chiedere il prestito di Pellegrino, in un’operazione simile a quella che in estate ha portato un altro stopper argentino, Facundo Gonzalez, in blucerchiato in prestito dalla Juventus. L’importanza della piazza genovese e la possibilità di diventare subito titolare potrebbero convincere Pellegrino a dire sì immediatamente alla proposta di Pirlo e compagnia.