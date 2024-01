Dall’Argentina al Milan: colpo da 10 milioni

Moncada e Furlani guardano in Sudamerica e spunta un terzino destro: già effettuato un sondaggio per giugno

Il mercato di gennaio, anche detto di riparazione, è fondamentale per permettere ai vari club di risolvere alcune situazioni di rosa e di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. Le società, tuttavia, ne approfittano anche per portarsi avanti in vista del mercato estivo.

È quanto sta facendo anche il Milan, che ha cominciato già da diverse settimane lo scouting in diversi ruoli per affondare i vari colpi durante la prossima estate. Al momento la priorità è il difensore e questa è l’unica operazione che la dirigenza rossonera ha in mente di chiudere nell’immediato. per tutto il resto i discorsi di riapriranno a fine stagione, ma intanto il Milan si porta avanti per bruciare la concorrenza delle altre big.

Uno de gioielli che il Diavolo ha messo nel mirino è prospetto argentino che gioca nel San Lorenzo. Stiamo parlando di Agustin Giay, terzino destro classe 2004, che si è già messo in mostra nella prima squadra del club della Liga Profesional, e che ha attirato l’interesse di alcuni club europei. Il ragazzo, che ha compiuto vent’anni da una decina di giorni, è un’altra intuizione di Geoffrey Moncada.

I rossoneri hanno fatto un primo sondaggio

L’interesse dei rossoneri per giovane esterno argentino è stato segnalato dal giornalista Agustín Muzzu, che assicura che il club di via Aldo Rossi avrebbe chiesto informazioni per il giocatore, il cui contratto scade nel dicembre 2006.

Muzzu rivela che il San Lorenzo chiede 10 milioni di dollari per lasciar partire il suo talento. Inoltre, specifica anche che Giay sta per ottenere il passaporto comunitario, elemento che potrebbe facilitare e non poco la trattativa. Ricordiamo le difficoltà del Milan nella passata estate per chiudere l’affare Samuel Chukwueze, con la rinuncia a Daichi Kamada, poi trasferitosi alla Lazio.

Giay ha già collezionato ben 34 presenze e 1 gol con la maglia del San Lorenzo in due stagioni, oltre a diverse apparizioni nelle coppe. Può giocare da terzino destro, ma anche più in avanti come centrocampista di fascia, e ha anche una buona struttura, visto che è alto 180 cm. Ha disputato anche i Mondiali Under 20 la scorsa estate con la selezione dell’Albiceleste.