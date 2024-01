Il Milan ha scelto Sesko: tre motivi per acquistarlo, i dettagli

Decisione presa sul nuovo attaccante: il Milan sembra propenso a virare su Sesko, talento del Lipsia che piace da quando è giovanissimo.

In attesa di definire le ultime mosse sul mercato di gennaio, in particolare per il reparto difensivo, il Milan sta cominciando a lavorare in maniera concreta per il proprio futuro. Non è un mistero che la squadra di Pioli avrà bisogno di un rinforzo in attacco, per ringiovanire la squadra e reperire un numero 9 di prospettiva.

Olivier Giroud è in scadenza e quest’anno compirà ben 38 anni, idem per Luka Jovic che ha un contratto con i rossoneri fino a giugno prossimo. Dunque l’attacco diventa la priorità di mercato della prossima estate. Ma il Milan, come fa la maggior parte dei club europei con un minimo di progettualità, sta già lavorando ai colpi ideali da bloccare.

Secondo ciò che scrive oggi la Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe già trovato il profilo ideale su cui puntare ciecamente. Il nome è quello di Benjamin Sesko, centravanti sloveno classe 2003, considerato il bomber perfetto per un progetto come quello rossonero, basato su giovani talenti già pronti al grande salto.

Le qualità di Sesko che hanno stregato gli osservatori del Milan

Sesko è nato in Slovenia, ma deve alla famiglia Red Bull la sua esplosione nel calcio che conta. Infatti è passato da club come Liefering, Salisburgo e Lipsia per crescere e dare una sterzata alla sua carriera. A soli 20 anni è già considerato uno dei numeri 9 europei più talentuosi e completi in circolazione.

Gli osservatori del Milan lo hanno già segnalato e cerchiato in rosso da tempo, fin da quando giovanissimo faceva i suoi primi gol con la maglia del Salisburgo in Austria. Ma in vista della prossima stagione, l’intenzione di Giorgio Furlani e compagnia è quella di puntare forte su di lui.

Sono tre, sempre secondo la Gazzetta, i motivi specifici che hanno convinto il Milan a puntare forte su Sesko. In primis la fisicità, visto che lo sloveno è una vera e propria ‘bestia’ d’area di rigore. Alto 1,95 m, ma con le movenze leggiadre di una seconda punta, sa unire potenza e qualità nello stesso tempo.

Poi il senso del gol: finora in Bundesliga ha segnato solo 3 reti, ma nella sua giovane carriera ha avuto sempre un impatto eccellente con la porta avversaria. Da quando ha debuttato nel calcio dei grandi ha realizzato quasi 60 gol, niente male per un giovane che ha cambiato maglia più volte.

Infine la possibilità di crescita. Impressionante quest’ultimo punto, vista la potenzialità fisica, tecnica e caratteriale di Sesko. Il percorso nell’universo Red Bull sembra l’ideale per esplodere ed il Milan si garantirebbe un prospetto futuro incredibile. L’unico cruccio è il costo dell’operazione: 50 milioni di euro è il prezzo della clausola rescissoria da pagare per strapparlo al Lipisa.