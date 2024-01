Inserimento del Chelsea, Milan spiazzato: l’attaccante vola a Londra

I Blues sono concretamente interessati al centravanti e vogliono anticipare i tempi per chiudere l’affare: rossoneri avvisati

Saranno giorni frizzanti quelli che verranno, perché si tratta degli ultimi prima della chiusura del mercato invernale. La sessione dei trasferimenti di gennaio sta per chiudersi e i club sono alla costante ricerca del colpo finale per rinforzarsi.

Il Milan è sempre alla ricerca spasmodica del difensore centrale per mettere una pezza all’emergenza del reparto arretrato di mister Stefano Pioli, ma guarda anche ad altro intanto. Come sappiamo, il club rossonero valuta da tempo l’inserimento in rosa di una centravanti di prospettiva, che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, con il francese che va ormai per il 37 anni. Il casting del Diavolo è iniziato da tempo ma qualche profilo è destinato a sfumare.

Per uno di questi la società rischia di dover alzare bandiera bianca perché il Chelsea ha deciso di fare sul serio. I Blues sono una delle maggiori potenze economiche del calcio europeo e di certo il Milan non potrebbe partecipare ad aste con un club del genere sul mercato. Il giocatore che il Chelsea può sfilare ai rossoneri è il giovane Jhon Duran, attaccante classe 2003 di proprietà dell’Aston Villa, considerato uno dei migliori talenti della sua età.

I londinesi anticipano i tempi per il talento colombiano

Il Milan, sempre attento ai giovani profili all’estero, è sulle tracce del colombiano da qualche settimana, ma in questo caso la trattativa si preannuncia davvero complicata per via della concorrenza, con il Chelsea in primo piano.

A riportare la notizia è Sky Sports Premier League, che spiega che il club londinese è interessato a prendere l’attaccante già prima della scadenza del contratto di quest’ultimo. Facciamo presente che non stiamo parlando di un giocatore che in questo momento è protagonista assoluto nel suo club. Nei Villans di Emery, secondi in classifica insieme a Manchester City e Arsenal, il centravanti titolare è Ollie Watkins.

Fatto sta che Duran si sta mettendo in mostra in una formazione molto forte (14 presenze e 2 gol in Premier quest’anno) e il fatto che abbia solo vent’anni lascia presagire un futuro roseo. I Villans lo hanno prelevato solo un anno e mezzo fa dagli americani del Chicago Fire per circa 17 milioni di euro. L’attaccante si è tra l’altro infortunato nel corso dell’ultima partita giocata contro l’Everton e il responso medico è che dovrà stare fuori alcune settimane.

In una recente intervista Duran ha parlato bene sia del Chelsea che del Milan, facendo capire che apprezzerebbe entrambe le destinazioni. A questo punto la sfida si deciderebbe sul fatto di convincere il club proprietario del cartellino con un’offerta allettante.