Milan-Bologna, probabili formazioni: Pioli non ha dubbi

In campionato i rossoneri hanno messo insieme quattro vittorie consecutive sconfiggendo Sassuolo, Empoli, Roma e Udinese. Sabato sera a Milano arriva il Bologna, già battuto nel match d’andata allo stadio Renato Dall’Ara e da non sottovalutare. Anche perché la squadra emiliana ha goduto di un turno di riposo nello scorso weekend, visto che la Fiorentina era impegnata in Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Può essere un piccolo vantaggio.

Ma il Milan non vuole scuse e punta a vincere in un San Siro che ancora una volta gremito di tifosi. Stefano Pioli non potrà contare su Ismael Bennacer, rientrato anticipatamente dalla Coppa d’Africa dopo l’eliminazione della sua Algeria. Infatti, il centrocampista ha un leggero infortunio che non gli permette di essere a disposizione. Dovrebbe farcela per la trasferta a Frosinone. Assenti anche Samuel Chukwueze (Coppa d’Africa), Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Tommaso Pobega.

Gli schieramenti di Pioli e Motta

Pioli sembra intenzionato a confermare la formazione titolare che ha schierato prima con la Roma e poi l’Udinese. In porta, ovviamente, l’intoccabile Mike Maignan. Difesa composta da Davide Calabria, Simon Kjaer, Matteo Gabbia e Theo Hernandez. A centrocampo sempre la coppia costituita da Yacine Adli e Tijjani Reijnders, dunque tanta qualità.

In posizione più avanzata Ruben Loftus-Cheek, che in fase offensiva agisce da trequartista e in quella difensiva si abbassa a centrocampo. Sulle fasce i soliti Christian Pulisic e Rafael Leao, con Olivier Giroud come riferimento unico in attacco. Non dovrebbero esserci soprese nell’undici iniziale del Milan.

Per quanto concerne il Bologna, Thiago Motta manderà in campo il quartetto difensivo De Silvestri-Beukema-Calafiori-Kristiansen a protezione del portiere Skorupski. A centrocampo Remo Freuler e Nikola Moro, con Lewis Ferguson che in fase offensiva si alza nel ruolo di trequartista. Ala destra Riccardo Orsolini, mentre a sinistra dovrebbe agire uno tra Alexis Saelemaekers e Kacper Urbanski. Il centravanti sarà Joshua Zirkzee, ovviamente. L’ex Bayern Monaco sarà un osservato speciale, dato che piace moltissimo alla dirigenza rossonera. Ci terrà a fare bene in un palcoscenico come San Siro, dove ha già brillato contro l’Inter in questa stagione.

Milan (4-2-3-1) – Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Bologna (4-2-3-1) – Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers (Urbanski); Zirkzee.