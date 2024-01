Milan, lo vuole Moncada: un nuovo terzino dalla Spagna

Il Milan guarda in Spagna per rafforzare la difesa. L’ultima idea è legata all’acquisto di un terzino sinistro, che gioca nell’Alaves. Il punto della situazione

Si guarda ancora in Spagna per migliorare il pacchetto difensivo del Milan. Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sono a lavoro per mettere a segno il colpo giusto in difesa, ma si pensa anche al futuro.

L’ultima idea è infatti più un pensiero per l’estate e a rivelarlo è Matteo Moretto. Il giornalista, sul proprio profilo X, scrive che il Diavolo sarebbe sulle tracce di Javi Lopez, terzino mancino classe 2002 in forza all’Alaves. Il giocatore sarebbe una delle opzioni per la prossima stagione.

Il 21enne spagnolo è di fatto diventato un titolare dell’Alaves. Dopo un inizio in panchina, con qualche spezzone di gara, ha preso possesso della fascia sinistra, riuscendo a servire anche tre assist per i compagni. Il contratto di Lopez scade nel 2025 e per Transfermarkt ha una valutazione di soli tre milioni di euro.

Milan, non solo Lopez: la situazione

La situazione sulla sinistra è in evoluzione. Il titolare del ruolo è chiaramente Theo Hernandez, che ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2026.

Una sua permanenza, chiuderebbe le porte di una titolarità a chiunque arrivasse. In queste settimane è stato accostato al Diavolo anche Miranda del Real Betis. Il calciatore ha un accordo in scadenza e il suo nome potrebbe tornare di moda da febbraio.

Oggi, il vice Theo Hernandez, di fatto, è Alessandro Florenzi. L’italiano è stato impiegato a sinistra quando il francese è stato costretto a giocare al centro per via della forte emergenza. Ma in quel ruolo possono disimpegnarsi anche il giovane Jimenez, che nell’ultimo periodo ha giocato spesso, e Filippo Terracciano. L’ex Verona, arrivato nel corso del calciomercato di gennaio, è un vero e proprio jolly, ma come dichiarato da Pioli, è stato provato soprattutto in posizione esterna e non è dunque da escludere che in futuro abbia la possibilità di sostituire Davide Calabria. Stesso discorso, chiaramente, vale per Alessandro Florenzi, che nasce terzino destro. In estate, infine, il Milan dovrà fare i conti con Fode Ballo-Toure, che al Fulham non ha praticamente mai giocato se non qualche spezzone, troppo poco per meritarsi la conferma