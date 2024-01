Milan, nuova iniziativa contro il razzismo: il comunicato ufficiale

Il Milan ha fatto un annuncio importante a distanza di meno di una settimana dai fatti di Udine: c’è voglia di provare a cambiare le cose.

Il club ha comunicato che sta, in occasione di Milan-Bologna, pianificando un’attività per tenere alta l’attenzione sul contrasto a ogni forma di razzismo, pregiudizio o discriminazione.

Si tratta di un’iniziativa che testimonierà ulteriormente la visione e l’approccio del club, da sempre impegnato a promuovere i valori di uguaglianza sociale e inclusione, in linea con il Manifesto RespACT del Milan. Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, si è così espresso sul tema: “La nostra dedizione nella lotta contro tutte le forme di razzismo e pregiudizio è concreta, non solo a parole ma con azioni tangibili. È fondamentale agire attivamente per un cambiamento significativo, affrontando la questione con serietà e determinazione. Siamo pronti a fare la nostra parte, in collaborazione con le istituzioni del calcio italiano“.