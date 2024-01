Milan, squadra che vince non cambia: le scelte di Pioli

Il Milan è pronto a sfidare il Bologna per la ventiduesima giornata di Serie A. Le scelte di Stefano Pioli per il match di San Siro

E’ già vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli, che domani affronterà il Bologna di Thiago Motta per la ventiduesima giornata di Serie A.

Un match da vincere per provare a rosicchiare qualche punto alle squadre di testa e per restare aggrappati al treno Scudetto che corre veloce ed è ancora troppo lontano, ma Olivier Giroud e compagni stanno bene e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Vogliono la quinta vittoria consecutiva, che in stagione, in Serie A, non è mai arrivata.

Il Diavolo non può chiaramente fare troppi calcoli, l’obiettivo è conquistare ogni singola partita per capire dove sarà in Primavera, quando si affronteranno Inter e Juventus. Senza le partite infrasettimanale, Stefano Pioli ha potuto preparare al meglio la partita di domani ed è pronto ad affidarsi alla squadra che ha battuto prima la Roma e poi l‘Udinese, sapendo che dalla panchina può finalmente attingere.

Tra i pali così ci sarà chiaramente Mike Maignan, che riceverà l’abbraccio del suo pubblico dopo gli insulti razzisti di sabato scorso a Udinese. La difesa a quattro vedrà ancora la presenza di Simon Kjaer e Matteo Gabbia al centro, dando la possibilità a Theo Hernandez di correre sulla sinistra, dove è tornato a fare la differenza. A destra Davide Calabria, chiamato a riscattare una prova non proprio positiva contro i bianconeri in Friuli.

Milan, le scelte a centrocampo e in attacco

A centrocampo c’è chiaramente la conferma di Yacine Adli, che troverà spazio in mezzo al campo al fianco di Tiijani Reijnders, con Ruben Loftus-Cheek in posizione più avanzata.

Ismaël Bennacer atteso a Milano nelle prossime ore può dunque recuperare dalle fatiche della Coppa d’Africa con calma. In panchina non ci sarà, presente invece Yunus Musah, pronto a subentrare a partita in corso, al pari di Luka Jovic. Il serbo starà ancora fuori, con Oliver Giroud dal primo minuto.

Pioli non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo numero nove, sempre decisivo anche quando non segna. Sugli esterni ci saranno ovviamente Rafa Leao, alla ricerca del gol perduto in campionato, e Christian Pulisic. In panchina Pioli potrà contare, inoltre, su Noah Okafor, decisivo nell’ultima sfida contro l‘Udinese, oltre che su Filippo Terracciano.