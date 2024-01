@ML – Bennacer, sospiro di sollievo: l’esito degli esami e quando rientra

Arriva una notizia positiva per i rossoneri: gli accertamenti per l’algerino non hanno evidenziato nulla di problematico: il programma di recupero

In queste ore il Milan è stato in grande apprensione per le condizioni di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, fermo già per tutta la prima parte di stagione, si era fermato di nuovo durante la Coppa d’Africa.

Il classe 1997 aveva disputato la partita d’esordio con la sua Algeria, contro l’Angola, dopodiché aveva avuto un problema muscolare in allenamento che non gli ha permesso di essere presente negli altri due match del girone. Le Volpi del Deserto sono state eliminate subito nel torneo e quindi l’ex Empoli ha fatto ritorno a Milano, dove si è subito sottoposto a degli accertamenti.

Stefano Pioli può fortunatamente tirare un sospiro di sollievo perché gli esami non hanno evidenziato nulla di rilevante, quindi nessun problema serio a livello muscolare. Si tratta di una notizia molto positiva perché un nuovo stop per il 26enne sarebbe stato davvero pesante da digerire.

🚨#Milan – Gli esami a cui si è sottoposto #Bennacer non hanno evidenziato nulla di rilevante. Svolgerà lavoro differenziato per qualche giorno. L’obiettivo è esserci contro il #Frosinone @calciomercatoit @MilanLiveIT — Martin Sartorio (@MartinSa1988) January 26, 2024

Il programma di recupero per l’algerino

Scampato dunque il pericolo, ora si tratta di capire quanto il centrocampista potrà tornare in campo con i rossoneri. Il programma di recupero è già stato stilato. Il calciatore adesso svolgerà un lavoro differenziato per qualche giorno e l’obiettivo è di farlo tornare a disposizione per la trasferta sul campo del Frosinone, in programma sabato 3 febbraio al Benito Stirpe alle ore ore 18. Chiaramente Bennacer è out per la sfida di domani contro il Bologna