Sta per uscire il libro di Leao: come e dove acquistarlo, i dettagli

Novità per Rafa Leao, l’attaccante del Milan che si è misurato anche con un’altra impresa personale e di stampo letterario.

Oltre ad essere un fuoriclasse sul campo da gioco, tra i migliori attaccanti della Serie A, Rafael Leao ha tantissimi altri interessi. Come dovrebbe essere per qualsiasi giovane della sua generazione.

Il numero 10 del Milan, come è risaputo, ha una folle attrazione per la musica, in particolare per rap e hip-hop, tanto da aver inciso già diversi singoli e collaborato con dj di spessore o altri colleghi calcistici con la medesima passione.

L’ultima impresa fuori dal calcio di Leao è però di stampo letterario. In pochi forse sapevano che il fuoriclasse portoghese avesse scritto un libro, una sorta di autobiografia della sua giovane ma esaltante esistenza. Il 20 febbraio arriverà nelle librerie “Smile“, edito da Piemme, racconto sincero ed intimo di un calciatore che prende la vita ed il suo mestiere sempre con il sorriso.

In queste ore è possibile pre-ordinare “Smile” sul web, così da avere immediatamente la propria copia al momento dell’uscita. C’è grande curiosità tra i tifosi rossoneri riguardo i temi ed i retroscena descritti da Leao in questa biografia.