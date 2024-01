Highlights Milan-Bologna, la sintesi del match (VIDEO)

Milan-Bologna, la cronaca e gli highlights della sfida di Serie A disputata sabato 27 gennaio e valida per la 22ma giornata di campionato

In casa rossonera ancora conferma per il 4-2-3-1; Giroud terminale offensivo, alle sue spalle Pulisic, Loftus-Cheek e Leao con Adli e Reijnders in mediana. Davanti a Maignan, invece, Gabbia con Kjaer.

Il primo squillo della gara è di Joshua Zirkzee, osservato speciale a San Siro, nel mirino dei rossoneri per la prossima stagione. La conclusione dell’olandese al 10′ è però parata da Maignan. Al 17′ gara momentaneamente sospesa; un gesto simbolico, perlatro annunciato da Furlani nel pre gara, contro il razzismo e di solidarietà per Maignan. Al 19′ ci prova Leao con un tiro dalla sinistra dell’area parato, però, da Skorupski, mentre al 22′ è Reijnders a tentare la fortuna ma la conclusione termina fuori.

Alla mezz’ora la gara si sblocca; a segnare è l’uomo più atteso, Zirkzee. Assist di Calafiori e conclusione di destro da posizione decentrata, con la sfera che conclude la sua corsa all’angolo alla destra di Maignan. Il Milan spinge ed al 41′ ha l’occasione per pareggiare; Kjaer è atterrato in area da Ferguson, per l’arbitro è massima punizione. Dal dischetto Giroud, però, si fa ipnotizzare da Skorupski. Nell’occasione rosso per Thiago Motta.

Il pari del Milan arriva, però, al 45′; cross di Calabria e conclusione vincente di Loftus-Cheek da posizione ravvicinata. Dopo 3′ di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi.