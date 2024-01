Il Milan è lontano, tegola per il difensore: “Lussazione alla spalla”

Il calciatore che tanto piace al Milan è costretto a fermarsi er un problema alla spalla destra. Gli esami faranno chiarezza, ma c’è tanta preoccupazione

Si è fermato il difensore. Uno stop che rischia davvero di essere lungo. E’ stato il mister a lanciare ufficialmente l’allarme, ma saranno gli esami a stabilire l’entità del problema alla spalla destra.

“Sembra una lussazione – ha ammesso Ivan Juric in conferenza stampa, nel post gara tra il suo Torino e il Cagliari -. Dobbiamo vedere domani mattina, sicuramente non sarà una cosa da poco. Vediamo cosa ci dice la risonanza domani”, parole queste riferite ad Alessandro Buongiorno, infortunatosi nel corso della sfida in Sardegna. Il giocatore salterà certamente la prossima gara per squalifica, ma il tecnico del Torino potrebbe rinunciarsi per molte altre. Un infortunio, che di fatto, dice stop definitivamente ad un suo possibile approdo al Milan. Le possibilità erano davvero pochissimi, con Urbano Cairo, che ancora una volta ha chiuso le porte ad una sua eventuale cessione a gennaio.

Milan-Buongiorno, affare rimandato

Sarà dunque un affare per l’estate, ma il Milan non sarà certo da solo: sono diverse infatti le squadre pronte a formulare l’offerta giusta per convincere il Torino a cedere il proprio gioiello. La valutazione è di quelle importanti, sui 35/40 milioni di euro. Una cifra che il Milan non appare intenzionato a spendere, ma potrebbe essere abbassata con l’inserimento di alcune contropartite tecniche.

La più gradita è certamente quella di Lorenzo Colombo, che finirà la stagione al Monza e che ha una valutazione da circa 15 milioni di euro. Ma non sono da escludere altri possibili trasferimenti dal Milan al Torino. In passato d’altronde i granata hanno manifestato interesse per diversi elementi di proprietà del Diavolo: attenzione così alla possibilità che il Torino torni sulle tracce di Tommaso Pobega, per il quale Ivan Juric nutre una grande stima. Non può essere scartata, inoltre, l’ipotesi Matteo Gabbia, che al Milan sta dimostrando di aver sfruttato in pieno l’esperienza al Villarreal. Il classe 1999 è stato seguito dai granata quando fu ceduto Bremer alla Juventus. Le possibilità per abbassare il prezzo di Alessandro Buongiorno, dunque, non mancano.

Senza dimenticare la possibilità di un prestito di Jan-Carlo Simic, non è un caso se in questi giorni il nome del giovane centrale, sia stato fatto in ottica Torino.