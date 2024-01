“Il Milan vuole Klopp”: la rivelazione shock del giornalista

Klopp lascerà il Liverpool, c’è qualche tifoso rossonero che sogna. E un giornalista italiano racconta un retroscena in merito.

Dall’Inghilterra è arrivato un annuncio a sorpresa: Jurgen Klopp lascerà la panchina del Liverpool al termine della stagione. Una decisione che ha stupito e che ha già innescato pronostici su quella che potrebbe essere la prossima squadra dell’allenatore tedesco.

Intanto per la panchina dei Reds sembra esserci già una candidatura importante, quella di Xabi Alonso. Lo spagnolo ha giocato a Liverpool in passato e si è fatto amare dai tifosi. Sta facendo benissimo alla guida del Bayer Leverkusen e veniva indicato come il possibile successore di Carlo Ancelotti, prima che il Real Madrid decidesse di rinnovargli il contratto. Adesso, l’opzione Liverpool è la più quotata per la prossima stagione.

Klopp, i tifosi del Milan sognano: operazione difficilissima

Per quanto concerne Klopp, non bisogna escludere che si prenda un anno sabbatico prima di tronare in panchina. La cosa certa è che non allenerà un’altra squadra della Premier League, ha già annunciato che dopo il Liverpool non intende guidare un’altra inglese. Ci sono numerosi tifosi del Milan che lo vorrebbero al posto di Stefano Pioli, il cui ciclo sembra avviarsi verso la conclusione. Chiaramente è qualcosa di complicato da realizzare.

Per ingaggiare uno come Klopp bisogna offrire un contratto ricco e garantire investimenti importanti sul mercato. Oggi percepisce uno stipendio da circa 17,8 milioni di euro lordi all’anno. Servono sforzi economici per provare a convincerlo a sposare il progetto rossonero, che potrebbe anche attrarlo se la dirigenza dovesse riuscire a mettere sul tavolo gli argomenti giusti in una eventuale trattativa.

Intanto, il giornalista Tancredi Palmeri di Sportitalia ha rivelato retroscena sul suo profilo ufficiale X: “Un mese fa una persona dentro il mondo Milan mi dice: ‘La proprietà pensa a due allenatori stranieri’. Il secondo nome non ve lo dico, per il primo mi dice: ‘Loro vorrebbero Klopp’. E io: ‘Ma non va via’. E lui: ‘Va, vedrai’“.

Stando a questa rivelazione, il nome di Klopp sarebbe tra le idee della società di via Aldo Rossi. Vedremo se ci sarà un tentativo concreto da parte di Giorgio Furlani, che assieme a Geoffrey Moncada e a Zlatan Ibrahimovic deciderà chi sarà il prossimo allenatore. In casa RedBird Capital Partners, proprietà del Milan, conoscono molto bene il lavoro del tecnico tedesco. Questo anche perché detengono quote del Fenway Sports Group, ovvero il gruppo proprietario del Liverpool. Comunque, non bisogna illudersi.