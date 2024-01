Le formazioni ufficiali di Milan-Bologna: Pioli conferma l’undici di Udine

Le formazioni ufficiali di Milan-Bologna, match valido per la 22esima giornata di Serie A e in programma stasera alle ore 20.45. Eccole di seguito.

È tutto pronto Milan-Bologna, gara vaIevole per la 22esima giornata del campionato di Serie A e in programma stasera a San Siro. I rossoneri vogliono continuare nel percorso intrapreso nelle ultime settimane e vanno a caccia della quinta vittoria di fila in campionato.

Il primo obiettivo del Diavolo è quello di consolidare la terza posizione e, in più, di provare a mettere pressione al duo di testa. I rossoneri puntano anche a mettere a posto la fase difensiva perché il dato dei gol subiti non è affatto soddisfacente, nonostante l’alibi degli infortuni del reparto arretrato. Proprio a questo riguardo, mister Stefano Pioli punta ancora su Matteo Gabbia al centro con Simon Kjaer, confermando l’undici titolare della scorsa settimana a Udine.

Il Bologna vuole invece reagire perché negli ultimi tre turni ha raccolto solamente un punto. I felsinei hanno avuto un comprensibile calo fisiologico dopo una grande cavalcata che li aveva portati fino al quarto posto. Ricordiamo che la gara d’andata fra le due squadre aveva coinciso con l’esordio in campionato e il Milan si era imposto per 0-2 in quella che per ora è l’unica sconfitta dei ragazzi di Thiago Motta al Dall’Ara.

Milan-Bologna, le formazioni ufficiali

Pioli conferma l’undici che è partito titolare nella trasferta di Udine, quindi ancora Giroud dal primo minuto in attacco, con Jovic e Okafor dalla panchina. Negli emiliani è squalificato Posch e al suo posto gioca De SIlvestri. Solo panchina per Orsolini e al suo posto il giovane Urbanski.

Formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Florenzi, Jiménez, Simić, Terracciano; Musah, Zeroli; Jović, Okafor, Traoré. All.: Pioli.

Formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Fabbian, Ferguson, Urbanski; Zirkzee. A disp.: Ravaglia, Lykogiannis, Lucumì, Corazza, Ilic, Moro, Saelemaekers, Orsolini, Karlsson. All.: Thiago Motta.