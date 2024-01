Loftus-Cheek: “Delusi del risultato, volevamo la vittoria. Sì, io sono in forma smagliante”

L’autore della doppietta di stasera a San Siro, Ruben Loftus-Cheek ha parlato nel post-partita di Milan-Bologna ai microfoni di DAZN.

Quattro gol messi a segno nel 2024, una doppietta stasera a San Siro contro il Bologna. Due reti magistrali che purtroppo non hanno portato alla vittoria, ma è indubbio che Ruben Loftus-Cheek sia in forma smagliante, uomo aggiunto nella fase offensiva e incisiva del Milan di Stefano Pioli. È lui il migliore in campo di Milan-Bologna, senza alcun dubbio. Da protagonista della gara, Loftus-Cheek ha parlato ai microfoni di DAZN nel post.

Si è detto amareggiato per il solo pareggio ottenuto contro gli emiliani. “Non siamo soddisfatti del risultato, volevamo la vittoria e siamo delusi” ha esordito Rubs. Ha poi parlato di sé e del suo attuale stato di forma, complice dei quattro gol segnati in questo nuovo anno sin qui: “È vero non sono stato benissimo a causa dell’infortunio, ma adesso mi sento in splendida forma e i risultati stanno venendo fuori”.