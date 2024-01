Milan, annuncio a sorpresa: “Vorrei restare per tanti anni”

In casa Milan un obiettivo sta per sfumare definitivamente: le sue parole sono un brutto colpo per la dirigenza

Guardare al presente ma pensare al futuro. In casa Milan il duo Moncada e Furlani lavorano con le idee chiare per quanto riguarda il mercato. Rinforzare la rosa è naturalmente la priorità in quest’ultima settimana di contrattazioni.

Stefano Pioli ha chiesto un rinforzo in difesa, non è certo una novità; il ritorno di Gabbia e l’arrivo di Terracciano non sono sufficienti, almeno nelle idee del tecnico per il prosieguo della stagione. C’è da blindare la posizione in Champions League, vitale per le casse del club ma anche provare a dare l’assalto all’Europa League, trofeo che manca nella bacheca del club di Via Aldo Rossi.

Il tecnico, però, non disdegnerebbe un rinforzo anche a centrocampo. Dopo la gara con l’Udinese era stato chiaro; la cessione di Krunic al Fenerbahce e l’infortunio di Pobega hanno tolto al tecnico parmigiano due pedine nelle rotazioni della mediana.

Furlani e Moncada hanno individuato in Javi Guerra il rinforzo ideale per la mediana. Un vero e proprio gioiello autore fin qui di una prima parte di stagione davvero positiva con la maglia del Valencia, tanto da attirare su di sé le mira dei top club.

Milan, un obiettivo sta per sfumare: le sue parole non lasciano dubbi

Classe 2003, Javi Guerra con la maglia dei “pipistrelli” ha collezionato fin qui 19 presenze con ben quattro reti all’attivo. Centrocampista di sostanza e qualità che può giocare sia davanti alla difesa che nel cuore del centrocampo, ha un fisico robusto con i suoi 187 centimetri che lo rendono quasi un corazziere.

L’occhio vigile di Moncada e Furlani si era posato sul ragazzo già per gennaio, incontrando le strenue resistenze del Valencia, settimo in classifica e reduce da quattro vittorie consecutive che hanno proiettato il club ai margini della zona europea.

Affare complesso, quindi, tanto da spingere il Milan a ragionare anche in vista della prossima stagione. Eppure, a gelare i rossoneri ci ha pensato lo stesso Javi Guerra in alcune dichiarazioni che non lasciano spazio a dubbi.

“Sono molto contento di stare qui, nella mia città e con la mia gente” ha spiegato a La Liga World, “mi piacciono le cose semplici” ha poi aggiunto svelando di voler restare quanto più possibile a Valencia con la maglia dei pipistrelli indosso con il chiaro obiettivo di diventare un leader della nuova generazione di giovani canterani che sta crescendo.