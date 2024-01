Milan-Bologna streaming e diretta tv: dove vederla oggi

Il Milan affronta il Bologna nella 22.a giornata di Serie A. Le indicazioni su dove vederla stasera dalle 20.45

Match di alta classifica tra il Milan, terzo in classifica, e il Bologna di Thiago Motta, autentica rivelazione della stagione e pienamente in corsa per la qualificazione alle coppe europee.

Si giocherà su un prato di San Siro completamente rizollato. Il tour de force di partite tra dicembre e gennaio aveva aggravato le condizioni già precarie del manto erboso Grazie a due settimane senza partite (grazie all’impegno dell’Inter in Supercoppa), si è proceduto a un completo rifacimento del manto erboso, ora atteso da una seconda parte di stagione altrettanto densa di impegni.

Quattro le vittorie consecutive del Milan in Serie A. Una striscia positiva che ha permesso ai rossoneri di blindare il terzo posto e mantenere qualche chance di rimonta sul duo di testa Inter-Juve, atteso dallo scontro diretto di domenica prossima.

Squadra che vince non si cambia. Contro il Bologna, Pioli schiererà nuovamente lo stesso undici titolare visto in campo con Roma e Udinese. Adli confermato in mediana e Gabbia in coppia con Kjaer. Bennacer, rientrato dopo l’eliminazione in Coppa d’Africa della sua Algeria, tornerà a disposizione contro il Frosinone.

Nel Bologna, osservato speciale sarà nuovamente Zirkzee, in settimana accostato con insistenza al Milan per la prossima stagione. Importante assenza in difesa per i felsinei, privi di Posch squalificato.

Milan-Bologna, dove vedere il match

Alla stregua di Udinese-Milan, anche Milan-Bologna sarà trasmessa in simulcast da Sky e Dazn. Gli abbonati a Sky potranno vedere la partita su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Dazn, invece, trasmetterà Milan-Bologna in streaming sull’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, decoder Sky Q e TimVision, Amazon Fire Stick e Apple Tv. Non è prevista la diretta tv sul canale Zona Dazn.

In telecronaca, su Sky, Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Su Dazn, infatti, commento affidato a Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini. Al termine della partita, sia su Sky e Dazn, approfondimenti e interviste ai protagonisti. Su Sky, replica del match dalla tarda serata.

Il Milan tornerà in campo in Serie A sabato prossimo, 3 febbraio, contro il Frosinone in trasferta alle 18. La partita contro i gialloblu sarà visibile in esclusiva su Dazn e Zona Dazn. Domenica 11 Febbraio, big match a San Siro contro il Napoli alle 20.45, sempre su Dazn e Zona Dazn.