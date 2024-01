Milan, colpo in difesa: si chiude per il terzino destro

Un nuovo terzino per il Milan dalla Spagna. L’affare è in dirittura d’arrivo per una cifra davvero bassa: il punto della situazione

Il Milan guarda al futuro e ha messo gli occhi in Spagna per provare a rafforzare la propria rosa a disposizione. Nel mirino di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani ci sono davvero tanti giovani.

Negli ultimi giorni così sono emersi diversi profili provenienti da campionati stranieri, come Buba Sangaré. Un nome emerso proprio in Spagna: a scriverne è Marca, che sottolinea come l’affare sia davvero in dirittura d’arrivo e potrebbe andare in porto per circa due milioni di euro.

Sangaré è nato ad Elche il 6 agosto del 2007 e nonostante la sua giovanissima età ha già esordito in prima squadra con la maglia del Levante, in Coppa del Re e in campionato, LaLiga2. E’ un terzino destro e ha giocato per la nazionale Under 15 e Under 17 della Spagna. E’ molto probabile che il calciatore sia stato seguito da vicino nel corso dell’amichevole dei giorni scorsi contro l’Italia. Ora proprio il nostro paese potrebbe accoglierlo. Il Milan lo vuole ed è pronto ad acquistarlo, lasciandolo, però, fino al termine della stagione al club valenciano.

Milan, caccia al terzino in Spagna

Per il Milan sta davvero diventando una costante quella di acquistare terzini dalla Spagna. Il Diavolo continua ad osservare con estremo interesse i campionati iberici, dopo aver acquistato quello che si è rivelato essere l’esterno basso mancino più forte del mondo.

Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani cercano, dunque, nuovi Theo Hernandez. Nella giornata di ieri è emerso anche il nome di Javi Lopez. Il mancino è un classe 2002 e ha maturato un’esperienza decisamente più importante rispetto a Sangaré, indossando la maglia dell’Alaves. Non è certo sparito dai radar del Milan, poi, il nome di Miranda del Real Betis. Il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno lo rendono ancora un giocatore appetibile, ma bisogna fare i conti con la concorrenza del Barcellona, sempre molto attento ai parametri zero.

Tra i terzini spagnoli finiti nelle rete del Milan, infine, non può certo essere dimenticato Jimenez, prelevato dal Real Madrid, la scorsa estate, in prestito con diritto di riscatto. Può giocare sia a destra che a sinistra e ha dimostrato di avere il carattere per imporsi in una grande squadre.