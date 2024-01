Milan, nuovo affare col Verona: contatti avviati dopo Terracciano

Le ultime sul difensore che potrebbe lasciare il Milan e restare ancora in Serie A: contatti avviati con il club gialloblu

Dopo due partite con la Primavera di Ignazio Abate, il giocatore tornerà a disposizione di Stefano Pioli. Così stasera siederà in panchina per Milan-Bologna.

Per la sfida di San Siro, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A, i rossoneri potranno contare anche su Marco Pellegrino, che si è messo definitivamente alle spalle l’infortunio ed è pronto a dare una mano alla squadra, qualora il tecnico di Parma lo ritenesse necessario. Il classe 2002, fin qui, ha giocato solamente contro il Napoli. Una prestazione per nulla positiva, in cui si è pure infortunato, ma il Milan non ha certo smesso di credere nel calciatore italo-argentino.

Il giocatore, però, in questa parte di stagione rischia davvero di trovare pochissimo spazio. L’idea di mandarlo altrove per mettere minuti nelle gambe sta prendendo sempre più piede. Le offerte non mancano di certo: all’estero è seguito dall’Almeria, dal Werder Brema e dall’Anderlecht, ma Pellegrino piace anche in Italia. Dopo la Ternana, come riporta Sky Sport, è il Verona ad aver manifestato il proprio interesse per il classe 2002.

Dopo l’affare Filippo Terracciano, il Milan può dunque tornare a trattare per i gialloblu, stavolta per un calciatore in uscita. Ci sarebbe stati già i primi contatti. Il Diavolo chiaramente non ha alcuna intenzione di perdere il controllo su Pellegrino, che al Verona si trasferirebbe, dunque, con la formula del prestito.

Milan, non solo Pellegrino: altro addio a gennaio

In queste ultime ore di calciomercato ci sarà da capire anche cosa ne sarà di Bartesaghi, finito ormai ai margini della prima squadra, e accostato a Monza e Frosinone. Il terzino è tornato a giocare con la Primavera di Ignazio Abate, essendo totalmente chiuso tra i grandi.

Per lui è praticamente impossibile trovare spazio: Theo Hernandez è tornato a giocare sulla fascia e la sua prima alternativa è rappresentata da Alessandro Florenzi. Ma sulla sinistra, come è successo, possono agire anche Filippo Terracciano e Jimenez. Il tecnico Stefano Pioli, ieri in conferenza stampa, ha confermato che l’ex Verona continua ad essere impiegato come esterno e non in altre posizioni.

Il calciomercato del Milan invernale potrebbe così chiudersi con una doppia cessione. In entrata si continua a setacciare il mercato alla ricerca di un centrale, ma non è detto che il colpo alla fine venga fatto. Il conto alla rovescia è ormai partito.