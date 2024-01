Milan, offerta dalla Svizzera: nuova opportunità per un giovane rossonero

Il futuro di Bartesaghi potrebbe prendere una strada a sorpresa: c’è una nuova possibilità per i prossimi mesi.

Il Milan sta cercando di piazzare in prestito alcuni di quei giovani che nella prima parte di stagione hanno avuto poco spazio nella prima parte della stagione. Per questo Luka Romero si è trasferito in Spagna all’Almeria, ad esempio.

Un altro che dovrebbe lasciare Milanello in prestito secco è Davide Bartesaghi, aggregato alla Prima Squadra la scorsa estate e che in questi mesi ha totalizzato 7 presenze. È riuscito a debuttare in Serie A, in Champions League e infine anche in Coppa Italia. Pochi minuti in campo, però ha fatto il suo. Chiaramente, gli piacerebbe avere maggiori opportunità di giocare e di crescere.

Bartesaghi lascia il Milan: emerge una nuova possibilità

Nei giorni scorsi si era parlato molto del probabile passaggio al Frosinone, che aveva confermato l’interesse per bocca del suo direttore dell’area tecnica Guido Angelozzi. Tuttavia, il club ciociaro sta valutando anche altre opzioni per la difesa e non sembra del tutto convinto. Ciò ha consentito ad altre squadre di farsi avanti.

Ci sono stati rumors inerenti un interessamento della Sampdoria, allenata da Andrea Pirlo. Anche un’esperienza in Serie B può essere utile a Bartesaghi, che nel campionato cadetto farebbe meno fatica a ritagliarsi spazio. Stando a quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto di Relevo, è spuntata anche una pista estera: il Losanna.

Nonostante l’accordo verbale tra Milan e Frosinone, la trattativa non è ancora arrivata alle firme e la squadra svizzera si è inserita. È la stessa che in questi giorni ha prelevato dall’Udinese il 17enne Simone Pafundi in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il Losanna è di proprietà di INEOS Group, ricco gruppo britannico che opera in più settori e che possiede anche il Nizza e il 25% del Manchester United. È pure azionista del team Mercedes F1.

Se dovesse sfumare definitivamente il passaggio al Frosinone o a un’altra società italiana, allora la Svizzera potrebbe diventare una possibilità per il terzino sinistro rossonero. Attualmente il Losanna è decimo (su dodici squadre) nella Super League, vuole rinforzarsi in questo mercato per mettersi in una migliore posizione di classifica. Vedremo se Bartesaghi sarà tra gli innesti per mister Ludovic Magnin.