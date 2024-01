Milinkovic-Savic al Milan: “Tutto vero”

Le dichiarazioni del dirigente spazzano via ogni dubbio. Per Milinkovic-Savic al Milan era davvero tutto fatto: trasferimento da 100 milioni di euro

Sergej Milinkovic-Savic al Milan. Il centrocampista serbo è stato qualche stagione fa il sogno di calciomercato del Diavolo.

Paolo Maldini e Leonardo provarono ad acquistarlo dalla Lazio, ma senza successo. L’affare ha letteralmente infiammato il web, tanto che la notizia sembrava non essere vera, o per lo meno gonfiata. Le dichiarazioni di Igli Tare, arrivate ai microfoni di TvPlay, su Twitch, però, allontanano ogni dubbio: “Su Milinkovic-Savic sono state dette tante cose non vere – afferma dirigente della Lazio, dall’addio a parametro zero al fatto che non volesse rimanere, l’unica cosa vera è che Lotito ha rifiutato un’offerta molto importante, da oltre 100 milioni di euro, da Milan e Manchester United. Non voglio sbilanciarmi sulla mancata vendita, anche se c’era una questione di bilanci, ma le scelte di Lotito erano di mantenere una squadra forte e rispettare le promesse fatte all’allenatore. Non ci dimentichiamo che nell’anno del Covid la Lazio stava per vincere lo scudetto”.

Milan, Tare punta su Pioli: le parole dell’albanese

L’ex dirigente della Lazio parla poi anche di Stefano Pioli. Il tecnico del Milan continua ad essere in bilico. Il futuro dell’allenatore del Parma verrĂ scritto solo al termine della stagione.

Igli Tare, che lo conosce bene, non ha dubbi in merito: “Nutro grande stima per Pioli perchĂ© ci ho lavorato per molto tempo, come uomo è da dieci, come allenatore è costantemente in crescita. Il suo percorso in Italia è stato molto importante grazie anche al lavoro di Maldini e Massara. Penso che il suo futuro sarĂ legato alla fine di questa stagione, anche perchĂ© il Milan resta una squadra da temere sempre”.

Ricordiamo che Stefano Poli ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Il periodo nero appare ormai alle spalle, con le quattro vittorie consecutive, ma solo in primavera le parti si incontreranno per capire se mettere la parola fine al rapporto o se proseguire insieme. Il tecnico di Parma non ha ancora mollato e la squadra continua a stare dalla sua parte. Le possibilità di permanenza non sembrano essere molte, ma appaiono comunque in risalita. Saranno comunque i risultati a dirci quale sarà il futuro di Pioli, che in questi ultimi giorni è stato accostato a Roma e Napoli.